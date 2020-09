Plotki mówią, że Sebastian Vettel w przyszłym roku trafi do Racing Point w miejsce Sergio Pereza. Doświadczony Meksykanin radzi sobie dobrze w F1 i ma mocnego sponsora, ale nie może wygrać z Lance Strollem walki o miejsce w zespole.

Właścicielem Racing Point jest ojciec Lance'a, Lawrence Stroll, co według wielu gwarantuje Kanadyjczykowi pewne miejsce w ekipie z Silverstone. W tych okolicznościach mistrz świata z 2009 roku Jenson Button uważa, że Stroll junior jest traktowany i oceniany niesprawiedliwie, ponieważ zasługuje na miejsce w Formule 1 niezależnie od swojego ojca.

- Naprawdę współczuję Lance'owi, ponieważ jest w trudnej sytuacji - powiedział Button w podcastie In The Fast Lane. - Wie, co myślą o nim ludzie: że jego ojciec kupił mu zespół. W pewnym sensie można powiedzieć, że miał szczęście, ale moim zdaniem to wcale nie jest uśmiech losu.

- Współczuję temu facetowi, bo jest pod dużą presją. Wszyscy myślą, że jest w F1 tylko dzięki ojcu. Jednak tak naprawdę wygrał wszystko na drodze do F1, osiągnął fantastyczne wyniki, zajął czwarte miejsce w Barcelonie, wyprzedzając Sergio, wykonał świetną robotę i to nie pierwszy raz.

- Nie jest regularny, ale w stu procentach zasługuje na miejsce w Formule 1. Czy miał więcej możliwości niż inni? Tak, ale jest też pod większą presją - uznał.

W klasyfikacji sezonu 2020 Lance Stroll jest piąty, pięć punktów za Charlesem Leclerkiem.