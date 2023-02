Lance Stroll został wykluczony z testów w Bahrajnie po wypadku rowerowym, który pozostawił go z kontuzją nadgarstka, którą potwierdził szef zespołu Mike Krack.

Felipe Drugovich przejął AMR23 na czwartkową poranną sesję. Następnie Brazylijczyk przekazał samochód Fernando Alonso.

Mike Krack przyznał, że zespół ogłosi w najbliższym czasie, kto będzie jeździł przez pozostałe dwa dni testowe w Bahrajnie, ponieważ czeka jeszcze na potwierdzenie sytuacji Strolla.

Drugi rezerwowy Astona Martina, Stoffel Vandoorne, jest obecnie zaangażowany w weekend z Formułą E w Kapsztadzie i nie mógł uczestniczyć w testach, ale ma być obecny w Bahrajnie na nadchodzący weekend wyścigowy.

Czytaj również: Verstappen na czele stawki w połowie dnia

- Trenował, próbując pracować nad swoją kondycją w zeszłym tygodniu. Jechał na rowerze, miał mały wypadek i zranił się. Ze względów ostrożności zdecydowaliśmy, że lepiej trochę poczekać i być gotowym w przyszłym tygodniu - powiedział Krack zapytany o sytuację Strolla.

Krack nie wdawał się jednak w szczegóły dotyczące stanu Strolla, zasłaniając się kwestiami prywatności Kanadyjczyka.

Tymczasem Mariana Becker, dziennikarka F1 z Brazylii, informuje nieoficjalnie, że Lance Stroll mógł złamać obie ręce w nadgarstkach. Tego typu kontuzja oznaczałaby dłuższą przerwę dla kierowcy Astona Martina, jednak póki co są to niepotwierdzone informacje i należy podchodzić do nich z dużą ostrożnością.

Jeżeli Lance Stroll miałby nie wystąpić już w testach, a także być może opuścić pierwsze wyścigi, czas za kierownicą Felipe Drugovicha może być wyjątkowo cenny w kontekście dalszego zastąpienia kontuzjowanego Kanadyjczyka.