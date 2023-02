Przed laty nielimitowane, w ciągu ostatnich dwóch dekad testy w F1 zostały znacząco ograniczone. Już w 2021 roku zespoły podczas przedsezonowych zajęć miały do dyspozycji jedynie trzy dni. Dwanaście miesięcy później, z powodu rewolucji technicznej, wyjątkowo zezwolono na sześć dni, ale w tym roku wrócono do trzech.

Testy odbędą się w Bahrajnie i potrwają od czwartku do soboty. Trzydniowe zajęcia oznaczają, że, zakładając równy podział, każdy z kierowców otrzyma półtora dnia na zaznajomienie się z nową konstrukcją.

Według Russella to zdecydowanie za mało.

- Osobiście uważam, że trzy dni to zbyt mało, ponieważ trzeba na to popatrzeć z perspektywy kierowcy. Każdy ma po półtora dnia.

- Mieliśmy szczęście, że zaliczyliśmy [z Mercedesem] dzień filmowy, ale gdyby nie to, od Abu Zabi do Bahrajnu wyszłoby dwanaście tygodni bez jazdy. Czy możecie sobie wyobrazić, że Rafael Nadal nie uderza piłki przez dwanaście tygodni i po półtoradniowym treningu zaczyna Roland Garros? To przecież niemożliwe.

Redukcja liczby dni testowych miała na celu przede wszystkim oszczędności, ale i przy stale rozbudowanym kalendarzu zmniejszenie obciążenia personelu. Russell przekonuje jednak, że F1 mogłaby pozostać przy jednej trzydniowej sesji, ale powinna umożliwić zespołom wykorzystanie dwóch samochodów.

- Wiem i uznaję to, dlaczego tak jest. Myślę, że trzy dni z dwoma samochodami byłyby odpowiednie. Pod wieloma względami byłby to najlepszy kompromis, jeśli chodzi o powody, dla których ograniczamy testy. W tej chwili półtora dnia na kierowcę to moim zdaniem za mało.

