Supersamochód od Red Bulla

O planach Red Bull poinformował we wtorkowe przedpołudnie. Samochód - nazwany RB17 - powstaje w Milton Keynes, a odpowiedzialnym za projekt jest Adrian Newey - szef techniczny RBR.

Supersamochód zostanie wyprodukowany w limitowanej liczbie 50 sztuk i przeznaczony będzie do użytku na torze. Wykorzystywać będzie - podobnie jak obecne bolidy Formuły 1 - efekt przypowierzchniowy. Moc wytwarzana przez turbodoładowaną, hybrydową jednostkę napędową to 1100 koni mechanicznych. Potencjalni nabywcy muszą przygotować się na wydatek rzędu 5 milionów funtów brytyjskich, czyli nieco ponad 27 milionów złotych. W tej cenie posiadacz samochodu będzie miał dostęp do symulatora w Milton Keynes oraz programu szkoleniowego.

- RB17 to ważny kamień milowy w rozwoju Red Bull Advanced Technologies, które jest teraz zdolne do tworzenia i produkowania seryjnego samochodu - przekazał Christian Horner, szef Red Bull Racing. - Po raz pierwszy samochód noszący nazwę Red Bull zostanie udostępniony kolekcjonerom.