Masi był na cenzurowanym od czasu finału minionego sezonu. W końcowych minutach Grand Prix Abu Zabi podjął kilka - zdaniem niektórych kontrowersyjnych - decyzji, które odmieniły nie tylko losy wyścigu, ale i tytułu.

W czwartek FIA słowami nowego prezydenta Mohammeda Ben Sulayema poinformowała, że w strukturze zarządzającej wyścigami zajdą duże zmiany. Masi stracił posadę, a w jego roli zmieniać się będą: Eduardo Freitas i Niels Wittich. Jako starszy doradca pomagać im będzie Herbie Blash. Masi pozostanie w szeregach federacji, ale zakres jego obowiązków nie jest obecnie znany.

Ponadto zapowiedziano stworzenie zdalnego pokoju sędziowskiego, wspierającego dowodzącego wyścigiem na zasadach znanego z piłki nożnej VARu. Ograniczono również komunikację między zespołami i dyrektorem wyścigowym.

Horner, pytany o dymisję Masiego, przyznał, że presja z tym związana była zupełnie niepotrzebna. Poparł natomiast kierunek zmian, zwłaszcza wprowadzenie zdalnej pomocy.

- Trudno powiedzieć - przyznał Horner w rozmowie z serwisem talkSPORT. - To sprawa FIA. Myślę, że potraktowano go surowo. Uważam, że nie miał łatwo w zeszłym roku. Z kolei my czuliśmy, iż wiele decyzji podjęto przeciwko nam.

- Kiedy popatrzysz, co on miał do dyspozycji jeśli chodzi o zasoby, a co mają zespoły, różnica jest ogromna. Dobrze jest słyszeć, że wprowadzają rzeczy takie, jak VAR oraz jednego z najbardziej doświadczonych gości, jakim jest Herbie Blash.

- Wydaje mi się jednak, że naciski, by usunąć Michaela były bardzo duże, a to nie w porządku. To moje osobiste odczucia.

W podobnym tonie wypowiedział się Fernando Alonso. Hiszpan uważa, że w końcówce rywalizacji na Yas Marina Circuit nie wydarzyło się nic złego.

- Każdy ma swoją opinię, ale według mnie to był normalny wyścig - powiedział na antenie telewizji RTL. - Tak, zapadła tam jedna konkretna decyzja, ale nikt nie ma wpływu na pojawienie się samochodu bezpieczeństwa.

- Rozdmuchano to, ponieważ był to ostatni wyścig sezonu. Gdyby to był trzeci, nikt by o tym nie pamiętał. Tym razem był to finałowy wyścig i dwa okrążenia do końca. Według mnie nic złego się tam nie stało.