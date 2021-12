Ostatnie kwalifikacje w sezonie 2021 w roli faworytów rozpoczynała ekipa Mercedesa, zwłaszcza biorąc pod uwagę tempo w trzecim treningu. Jednak finałowy segment czasówki był popisem Maxa Verstappena, który już w pierwszej próbie odskoczył Lewisowi Hamiltonowi na ponad pół sekundy.

Choć Holender pojechał świetnie, część z wypracowanej przewagi zapewnił mu Perez, który podciągnął RB16B z numerem 33 na tylnej prostej toru Yas Marina.

- Wiedzieliśmy, że mamy niewielkie szanse w starciu z Mercedesem, więc tak - to była idealna praca zespołowa - powiedział Perez na antenie Sky Sports F1. - Wszystko zadziałało perfekcyjnie. Spróbowalibyśmy raz jeszcze, gdyby coś nie wyszło. Cieszę się z powodu Maxa i tego, że udało mi się pomóc. Oby jutro było podobnie.

Perez ruszy z czwartego pola. Przed Meksykaninem, poza dwoma faworytami, znalazł się również Lando Norris.

- Chciałbym być na P3. Straciłem w ostatnim zakręcie. Jednak to nadal dobry wynik dla zespołu.

Oba Red Bulle ruszą jutro do wyścigu na miękkiej mieszance, obierając inną strategię niż rywale z Mercedesa.

- Wciąż jest wiele do zrobienia. Mam na myśli to, że być może nie przyniesie to wielkiej różnicy. Mam nadzieję, że zaliczymy dobry start.

O pracę zespołową spytano również Christiana Hornera, szefa zespołu. Ten zapewnił, że na początku kwalifikacji nie było to planowane i docenił okrążenie Verstappena, zaznaczając, iż cień aerodynamiczny był warty maksymalnie 0,2 s.

- Myślę, że to jedno z najlepszych okrążeń Maxa w tym roku. Jeśli chodzi o holowanie, to na kolejnym okrążeniu wyrównał ten czas, ale kazaliśmy mu odpuścić. Hol był wart dziesiątą część sekundy, może dwie. Patrząc na jego ostatni sektor i poziom docisku, z którym jechał, to szaleństwo. Prawdziwe szaleństwo!

Ustawienie na starcie Grand Prix Abu Zabi: