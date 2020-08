Świetny wynik Renault

Po dramatycznej końcówce rywalizacji na Silverstone, Daniel Ricciardo uplasował się na czwartej pozycji, a Esteban Ocon dojechał jako szósty. Tym samem ekipa z Enstone zasiliła swoje konto o cenne dwadzieścia punktów.

- Z naszej perspektywy to naprawdę dobry rezultat, jeden z lepszych od czasu powrotu do Formuły 1 - powiedział Abiteboul. - Oczywiście, pod koniec otrzymaliśmy trochę pomocy i zyskaliśmy pozycje, ale nie powinno to przysłonić dobrego występu i wysokiej formy jaką prezentowaliśmy przez cały weekend.

Początek sezonu w wykonaniu Renault był zakłócony przez problemy z niezawodnością. Dwukrotnie powtórzyły się takie same kłopoty z chłodnicami.

- Tym razem nie było problemów z awaryjnością, co jest ważne w tak obfitującym w zdarzenia wyścigu. Po wizytach na torach sprawiających nam problemy, Silverstone potwierdził zarówno mocne, jak i słabe strony naszego samochodu. Wciąż czeka nas praca nad poprawą w szybkich zakrętach. W tym obszarze tracimy do naszych głównych rywali.

- Zaliczyliśmy progres, ale nie możemy tracić z oczu naszych głównych rywali oraz poziomu konkurencyjności Mercedesa - podsumował Cyril Abiteboul.