Formuła 1 GP Chin

Święto Antonellego i Hamiltona

Andrea Kimi Antonelli wygrywa pierwszy wyścig o Grand Prix Formuły 1, a Lewis Hamilton zdobywa pierwsze, upragnione podium z Ferrari.

Maciej Klaja
Edytowano:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Autor zdjęcia: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Tifosi czekali na nadejście tego dnia - rok na pierwsze podium Lewisa Hamiltona w barwach Scuderii Ferrari i 20 lat na triumf w królowej motorsportu włoskiego kierowcy. Giancarlo Fisichella wygrał po raz ostatni, gdy jego rodaka jeszcze nie było na świecie.

Kimi Antonelli stanął w Chinach na wysokości zadania, zdobywając w sobotę pole position, a w niedzielę przezwyciężając dotychczasowe problemy na starcie i dowożąc pierwsze miejsce. Dzięki tym sukcesom został w ten weekend najmłodszym w historii zdobywcą pole position do Grand Prix Formuły 1 i drugim najmłodszym zwycięzcą wyścigu.

Początek nie był dla Mercedesa idealny. Hamilton wyprzedził przed pierwszym zakrętem obu kierowców, a Charles Leclerc George'a Russella. Prowadzenie stajni z Maranello trwało zaledwie jedno okrążenie. Hamilton spadł za Antonellego, a Leclerc za Russella. Monakijczyk próbował jeszcze odpowiedzieć, jednak Brytyjczyk szybko awansował na drugie miejsce.

Emocji na starcie nie zapewniła tylko czołówka. Po awariach w bolidach Alexandra Albona, Gabriela Bortoleto, Oscara Piastriego i Lando Norrisa na polach startowych ustawiło się tylko 18 kierowców, a Max Verstappen znów nie mógł ruszyć z miejsca, co otworzyło kierowcom z końca stawki drogę do czołówki.

Sergio Perez przypuścił zbyt ambitny atak i zderzył się w nawrocie z Valtterim Bottasem. Chwilę później Isack Hadjar stracił przyczepność na łuku przed długą prostą i obrócił się z ogromną prędkością.

Podobnie jak w Australii, po kilku okrążeniach nieustannego wyprzedzania stawka ustawiła się, by następnie wszystko rozbił samochód bezpieczeństwa. Zawodnicy rozpoczęli zjazdy do boksu na 10 okrążeniu, tuż przed awarią Astona Martina Lance'a Strolla.

Zespół nie zdołał zapobiec sytuacji, ściągając Kanadyjczyka do garażu, jak kilkanaście okrążeń później Fernando Alonso. Bolid 2-krotnego mistrza świata wibrował do tego stopnia, że zmuszony był puszczać kierownicę na każdym prostym odcinku, także by pomachać wyprzedzającemu go rywalowi.

Jadący blisko siebie kierowcy Mercedesa i Ferrari stracili na podwójnym pit stopie, dodatkowo spadając za zawodników, którzy nie zjechali na zmianę twardej mieszanki. Antonelli wrócił na prowadzenie, a za swoimi plecami miał Franco Colapinto i Estebana Ocona.

Po restarcie Russell spadł za duet Ferrari, narzekając przez radio, że nie ma przyczepności. Leclerc i Hamilton nie wykorzystali momentu, by odskoczyć i rozpoczęli walkę między sobą, co utorowało liderowi klasyfikacji generalnej drogę na drugą pozycję. Colapinto i Ocon nie utrzymali się w czołówce na starych oponach, a po ich zmianie od razu zderzyli się w pierwszym zakręcie, za co Francuz otrzymał 10 sekund kary.

Przez kilkanaście kolejnych okrążeń walka toczyła się tylko o trzecią pozycję. Leclerc nie dawał za wygraną i na każdym kroku szukał okazji aby znaleźć się przed kolegą z ekipy, co ostatecznie mu się udało.

7-krotny mistrz świata nie powiedział jednak ostatniego słowa i odzyskał pozycję po kolejnej walce z Leclerkiem, który skwitował ją w komunikacie radiowym, mówiąc, że było to naprawdę fajne.

Pod sam koniec rywalizacji doszło do awarii w bolidzie Maxa Verstappena, który pomimo słabych kwalifikacji i zepsutego startu walczył o piąte miejsce. Holender zdołał wrócić do garażu, a neutralizacja nie była konieczna.

W drodze po zwycięstwo Kimi Antonelli zaliczył jeszcze drobną przygodę, blokując koła na hamowaniu i tracąc sporą część przewagi nad George'em Russellem. Przed linią mety zdołał ją jeszcze odrobić, a po opuszczeniu kokpitu nie był w stanie powstrzymać łez radości.

Mercedes po raz drugi wywalczył dublet, a Ferrari trzecie i czwarte miejsce. Tym razem jednak to Lewis Hamilton stanął na najniższym stopniu podium, przełamując passę słabych wyników z poprzedniego sezonu.

Piąte miejsce zajął Oliver Bearman, dzięki czemu objął tę samą lokatę w klasyfikacji kierowców po dwóch pierwszych rundach. Szósty Pierre Gasly wyrównał swój najlepszy wynik z ubiegłego roku. Punktowaną dziesiątkę zamknęli: Liam Lawson, Isack Hadjar, Carlos Sainz i Franco Colapinto.

Spośród kierowców którzy ukończyli zmagania, swojego dorobku po Grand Prix Chin nie powiększyli tylko: Nico Hulkenberg, Arvid LindbladValtteri BottasEsteban Ocon i Sergio Perez.

Po dzisiejszym wyścigu Haas awansował na czwarte miejsce w klasyfikacji konstruktorów ze stratą tylko jednego punktu do McLarena, a ekipa Racing Bulls zrównała się w punktacji z Red Bullem.

wyniki:

ZAWODY

Wszystkie statystyki
 
Poz. Kierowca # Okr. Czas Różnica km/h Boksy Punkty Nie ukończył Nadwozie Silnik
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 56

1:33'15.607

   196.267 1 25   Mercedes Mercedes
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 56

+5.515

1:33'21.122

 5.515 196.074 1 18   Mercedes Mercedes
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 56

+25.267

1:33'40.874

 19.752 195.385 1 15   Ferrari Ferrari
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 56

+28.894

1:33'44.501

 3.627 195.259 1 12   Ferrari Ferrari
5 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 56

+57.268

1:34'12.875

 28.374 194.279 1 10   Haas Ferrari
6 France P. Gasly Alpine 10 56

+59.647

1:34'15.254

 2.379 194.197 1 8   Alpine Mercedes
7 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 56

+1'20.588

1:34'36.195

 20.941 193.481 1 6   RB Red Bull
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 56

+1'27.247

1:34'42.854

 6.659 193.254 2 4   Red Bull Red Bull
9 Spain C. Sainz Williams 55 55

+1 Okrążenie

1:33'27.280

 1 Okrążenie 192.359 1 2   Williams Mercedes
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 55

+1 Okrążenie

1:33'28.010

 0.730 192.334 1 1   Alpine Mercedes
11 Germany N. Hülkenberg Audi 27 55

+1 Okrążenie

1:33'36.716

 8.706 192.036 1     Audi Audi
12 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 55

+1 Okrążenie

1:33'38.435

 1.719 191.977 1     RB Red Bull
13 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 55

+1 Okrążenie

1:34'11.765

 33.330 190.845 1     Cadillac Ferrari
14 France E. Ocon Haas F1 Team 31 55

+1 Okrążenie

1:34'21.863

 10.098 190.505 2     Haas Ferrari
15 Mexico S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 55

+1 Okrążenie

1:34'30.248

 8.385 190.223 1     Cadillac Ferrari
dnf Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 45

+11 Okr.

1:17'26.297

 10 Okr. 189.909 2   Nie ukończył Red Bull Red Bull
dnf Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 32

+24 Okr.

56'39.583

 13 Okr. 184.514 2   Nie ukończył Aston Martin Honda
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 9

+47 Okr.

15'19.929

 23 Okr. 191.241     Nie ukończył Aston Martin Honda
dns Australia O. Piastri McLaren 81 0

 

           McLaren Mercedes
dns United Kingdom L. Norris McLaren 1 0

 

           McLaren Mercedes
dns Brazil G. Bortoleto Audi 5 0

 

           Audi Audi
dns Thailand A. Albon Williams 23 0

 

           Williams Mercedes
Pełne wyniki

