Hiszpan opuścił Formułę 1 pod koniec 2018 roku, aby poszukać nowych wyzwań. Po dwóch latach startów poza królową sportów motorowych przekazał, że jest gotowy „powrócić do czegoś ważnego”.

Jest wiązany z ponownym angażem w Renault F1, ale nie jest to jedyna możliwa opcja.

- Rozważam kilka wyzwań, zastanawiam się nad różnymi opcjami - powiedział Alonso. - Powiedzmy, że od końca 2019 roku, kiedy postanowiłem wziąć udział w dakarowej przygodzie, aby poznać dyscyplinę bardzo odmienną od tego, co robiłem podczas mojej kariery, poświęciłem wiele czasu na przemyślenia pod kątem przyszłości. Dakar był zakładem, chciałem zobaczyć, jak pójdzie i było to bardzo pozytywne doświadczenie, które z pewnością powtórzę w przyszłości. Jednak nie w ciągu najbliższych 2-3-4 lat. Na poziomie fizycznym i motywacyjnym czuję się przygotowany na bardzo, bardzo duże wyzwania i z tego powodu uważam, że na Dakar będzie miejsce dopiero później. Teraz chcę skupić się na najwyższej kategorii w świecie sportów motorowych więc będzie to albo powrót do F1, albo inny program w World Endurance lub IndyCar. Mam pomysł.

Fernando Alonso sezon 2020 zaczął od debiutu w Rajdzie Dakar. Zawody ukończył na trzynastym miejscu.

Natomiast 23 sierpnia wystartuje w Indianapolis 500 podejmując się kolejnej próby zdobycia potrójnej korony sportów motorowych.

- Widziałem, że moje nazwisko pojawia się z pewną częstotliwością w gazetach i wiadomościach, ale w rzeczywistości nie ma nic nowego, nie mam szczególnych wiadomości do przekazania - dodał. - Jak wspomniałem wcześniej, mogę tylko powiedzieć, że jestem w najwyższej formie fizycznej i psychicznej, w związku z czym znów chcę ważnych wyzwań. 2019, mój pierwszy rok bez Formuły 1, był bardzo intensywny, robiłem wtedy wiele rzeczy. Sezon 2020 ma być spokojniejszy. Taki był plan, a w rzeczywistości wszyscy znaleźli się w takiej sytuacji, ponieważ z powodu pandemii cała aktywność została wstrzymana. Wystartuję w Indianapolis 500 23 sierpnia, a następnie będę kontynuował ładowanie akumulatorów w perspektywie 2021 roku.