Symonds uważa, że pierwsze efekty nowych przepisów widać już podczas testów. Kierowcy są w stanie łatwiej za sobą podążać, co było głównym celem nowych przepisów.

Odkryto, że w zeszłorocznych bolidach zawodnicy tracili dużo docisku podczas walki koło w koło, co było widoczne przy bataliach Lewisa Hamiltona z Maxem Verstappenem podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii. Symonds wyjaśni, że w nowych bolidach to zjawisko zanika, a jazda staj się łatwiejsza.

- Podczas testów starach się trzymać odpowiedni dystans od innych kierowców. W Barcelonie rozmawiałem z wieloma kierowcami i wielu z nich chwaliło nowe zalety bolidów, Najciekawszej odpowiedzi udzielił mi Alex Albon, który nie mógł uwierzyć, jak blisko może zbliżyć się do samochodu z przodu - tłumaczył 68-latek.

Inżynier przyznał, że efekt aerodynamiczny został zmniejszony dzięki nowemu pakietowi części na 2022.

- Oczywiście nie możemy mieć wszystkiego. Niestety, nawet w F1 musimy przestrzegać praw fizyki. Obecnie nie ma już tak mocnego efektu strumienia aerodynamicznego, jak wcześniej. Nadal będziemy potrzebować systemu DRS, ale mam nadzieję, że z czasem będziemy używać go mniej. Moim marzeniem jest to, że pewnego dnia będzie on służył tylko do wyprzedzania backmarkerów - dodał Anglik.

Symonds dodał również, że rozrywka w F1 to coś więcej niż tylko proste manewry wyprzedzania.

- W F1 nie zajmujemy się tylko technicznymi rzeczami, takimi jak samochody. Robimy również wiele zaawansowanych badań na tym, czego oczekują nasi fani i telewidzowie. Dowiadujemy się, że wiele osób nie ekscytuje samo wyprzedzanie, a po prostu walka między kierowcami. Kiedy wyprzedzisz zawodnika to koniec walki. Dlatego chcesz, aby samochody znajdowały się blisko siebie.