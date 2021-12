Choć już za niespełna dwie doby ruszy pierwszy trening przed finałem sezonu w Abu Zabi, nadal nie milkną dyskusje na temat rywalizacji w Dżuddzie.

Fakt premierowej wizyty Formuły 1 w Arabii Saudyjskiej zszedł na dalszy plan, wobec zaciętej walki, jaką na torze stoczyli Verstappen i Hamilton. Uwagę przykuły starcia w dwóch pierwszych zakrętach oraz kuriozalna sytuacja z 37. okrążenia, kiedy to doszło do kolizji obu rywali. Mercedes Hamiltona uderzył w tył RB16B.

Tuż przed kolizją Verstappen został poinstruowany przez zespół, aby oddał pozycję Hamiltonowi. Holender sprytnie wymyślił, iż dogodnym miejscem będzie fragment toru tuż przed linią detekcji DRS. Dzięki temu kierowca RBR mógłby chwilę później otworzyć skrzydło i skontrować rywala.

Hulkenberg całą potyczkę uznał za fascynującą i porównał do szachowego pojedynku.

- To cały Max Verstappen. Walczy jak lew o mistrzostwo i daje z siebie wszystko - powiedział Niemiec na antenie Servus TV. - Wiedział, że jeśli Lewis go wyprzedzi [w innym miejscu], już nie będzie miał szansy odpowiedzieć.

- Dlatego tak sprytnie wszystko zaplanował i przygotował. Lewis jednak wyczuł pułapkę i nie chciał wyprzedzić Maxa w tamtym miejscu.

- To były szachy na najwyższym poziomie. Ci dwaj ścigają się z prędkością 300 km/h, a mimo to analizują takie rzeczy.

Pozostający od dwóch lat bez stałego wyścigowego fotela, Hulkenberg był jednak zdziwiony, że Hamilton nie wyprzedził rywala, gdy miał do tego okazję.

- Jestem przekonany, że miało to związek z DRS. Punkt detekcji znajduje się przed ostatnim zakrętem. Max chciał, by Lewis wyprzedził go wcześniej, tak by po chwili móc odpowiedzieć mając do dyspozycji DRS. To strategiczne gierki. Lewis o tym wiedział i dlatego pozostał z tyłu, ale zrobiło się zbyt blisko.

- Obaj postąpili nieco ekstremalnie. Jednak patrząc z perspektywy Lewisa, nie do końca rozumiem, dlaczego nie wyprzedził od razu - stwierdził Nico Hulkenberg.