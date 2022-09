Zapytany na piątkowej konferencji prasowej o lojalność Alpine względem Piastriego, Szafnauer zwrócił uwagę na założenia wstępne umowy podpisanej z kierowcą pod koniec zeszłego roku.

- Zrobiliśmy więcej niż powiedzieliśmy, że zrobimy. 3.500km testów w zeszłorocznym samochodzie, uczynienie go naszym kierowcą rezerwowym, a gdy Mercedes i McLaren zapytały, czy możemy się nim podzielić, gdyż nie mają kierowcy rezerwowego, pozwoliliśmy mu na to. Zapłaciliśmy mu. To nasza lojalność w kierunku Oscara - powiedział szef Alpine.

Szafnauer kwestionował w zeszłym tygodniu uczciwość Piastriego. Mistrz F2 zmierzył się z krytyką co do swojej roli w zamieszaniu z jego kontraktem. Australijczyk publicznie zaprzeczył, że będzie jeździł dla Alpine, pomimo wcześniejszych ustaleń z zespołem.

- Jedyną rzeczą, którą wymagaliśmy od Oscara w kontrakcie, było to, żeby był kierowcą Alpine, albo został umieszczony gdzie indziej w 2023 lub 24. A on tego nie zrobił - powiedział Szafnauer.

Cała ta saga pozostawiła francuski zespół bez partnera dla Estebana Ocona na rok 2023. Alpine chce ściągnąć z AlphaTauri Pierra Gasly'ego, ale aby to się udało, muszą najpierw dojść do porozumienia z Red Bullem.

Jednakże Szafnauer nie zgadza się z opinią, jakoby cała ta sprawa miała zły wpływ na image zespołu. Jego zdaniem na te kwestie wpływa to jak Alpine prezentuje się na torze.

- Zrobimy co w naszej mocy, nie tylko w tym roku, ale aby generalnie poprawiać działanie zespołu. Rekrutujemy, wydajemy pieniądze na narzędzia, wiemy czego trzeba, aby walczyć z pierwszą trójką. To jest nasz cel - wygranie mistrzostwa w ciągu pięciu lat - zapowiadał szef zespołu.

- Aby to się udało musimy ustalić pewne zasady i jesteśmy w trakcie ich ustalania. Dla postrzegania Alpine najważniejsze jest wygrywanie na torze i to będzie próbowali osiągnąć - powiedział Amerykanin.

Komentarze Piastriego, a także Fernando Alonso sugerują, że negocjacje z Alpine bywają ciężkie. Alonso mówił, że zawsze "dziwnie się czuł" podczas rozmów i dlatego kwestia nowego kontraktu stanęła w miejscu.

Szafnauer zwrócił uwagę na to, że listopadowa umowa z Piastrim została podpisana przed jego przybyciem do zespołu.

- Łatwo jest winić poprzedników i nie jest to w moim stylu - powiedział szef Alpine.

- Odpowiednie byłoby spojrzenie na to co się stało, zrozumienie gdzie były niedociągnięcia i wyciągnięcie wniosków - zakończył Szafnauer.