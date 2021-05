W sezonie 2021 Formuła 1 wraca na ulice Monte Carlo już w tym tygodniu, przy obecności kibiców na trybunach, choć w ograniczonej ilości.

Alfa Romeo Racing Orlen wiąże spore nadzieje z piątą rundą tegorocznych mistrzostw. Zespół już pokazał, że potrafi być konkurencyjny w środku stawki, choć wciąż nie mają punktów na koncie.

Na tym bezlitosnym, technicznym, bez miejsca na błędy ulicznym torze, sobotnie kwalifikacje będą kluczowe w kontekście szans walki o jak najwyższe lokaty w niedzielnym wyścigu.

- Ze wszystkich miejsc, w Monako zaliczenie nieskazitelnego weekendu jest kluczowe - przyznał szef Alfy Romeo, Frederic Vasseur. - Pozycja w kwalifikacjach ma większe znaczenie niż gdziekolwiek indziej, a każdy błąd jest bardzo kosztowny. Będziemy musieli dać z siebie wszystko, aby sięgnąć po wynik, jakiego oczekujemy.

Czytaj również: Perez chce wygrać

- Monako to wymagający tor dla kierowców, a to wszystko, co dzieje się w tle, nie ma na nas większego wpływu - powiedział Kimi Raikkonen, który triumfował tu w 2005 roku. - Kiedy zasiadasz w kokpicie, to jest to weekend jak każdy inny. Jeśli chcesz przejechać dobre okrążenie, należy czuć się pewnie w samochodzie oraz mieć zaufanie do siebie, chcąc wykorzystać każdy fragment toru do granic możliwości. Łatwo jest popełnić błędy i nawet mały może mieć duże konsekwencje, choć jednocześnie może to dać szansę, ponieważ jest wiele elementów, które w niedzielę mogą namieszać w kolejności stawki.

- Ze wszystkich weekendów w roku, ten jest jednym z najbardziej wyjątkowych - przyznał Antonio Giovinazzi. - W mieście panuje szczególna atmosfera, a ponieważ większość kierowców zna to miejsce bardzo dobrze, pojawia się dodatkowe wyzwanie, aby utrzymać koncentrację na tym co dzieje się na torze i tylko na torze. To zdecydowanie inny weekend niż zwykle. Ścigałem się tu tylko raz w Formule 1, ale znam nitkę toru z moich startów w formułach juniorskich i jest to duży test dla kierowcy. Musimy być gotowi, aby wykorzystać każdą okazję i zmaksymalizować potencjał naszego samochodu. Nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć podczas tego wyścigu.

Czytaj również: Russell powinien trafić do Mercedesa

Polecane video: