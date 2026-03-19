Formuła 1 GP Chin

Szansa dla Cadillaca

Po odwołaniu wyścigów Formuły 1 w Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej, Cadillac będzie miał więcej czasu na dopracowanie swoich samochodów.

Piotr Furman Benjamin Vinel
Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Autor zdjęcia: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Rundy w Bahrajnie i Dżuddzie zostały odwołane z powodu trwającej wojny w Iranie, co oznacza, że ​​między przyszłotygodniowym Grand Prix Japonii, a wyścigiem w Miami na początku maja będzie pięciotygodniowa przerwa.

Valtteri Bottas uważa, że ponad miesięczne okienko będzie bardzo przydatne dla jego zespołu.

- Myślę, że to dla nas całkiem korzystna sytuacja – skomentował Bottas. – Będziemy mieli więcej czasu na uporządkowanie spraw, ponieważ nadal mamy problemy, a także więcej czasu na poprawę osiągów. Wszyscy od miesięcy pracują na pełnych obrotach, więc przyda się chwila wytchnienia.

Cadillac zmagał się m.in. z problemem z układem paliwowym, które zakończyły udział Bottasa w GP Australii. Problemy miał też z Sergio Perez podczas treningów w Melbourne. Meksykanin nie ukończył też kwalifikacji w Chinach. Na torze Albert Park obaj kierowcy stracili lusterka.

Cadillac był drugim najwolniejszym zespołem w Melbourne i był zdecydowanie najsłabszy w Chinach. Wszystkie pozostałe zespoły były szybsze o co najmniej 2,6 sekundy, z wyjątkiem Audi, które miało problem z pistoletem do kół podczas swojego jedynego pit-stopu w ostatni  weekend.

Amerykański zespół ma wciąż wiele obszarów do poprawy, choć postawił na bezpieczeństwo w zakresie terminów projektowania i produkcji przed debiutem w F1, co pozwoliło mu przetestować swój pierwszy samochód już 16 stycznia, czyli 19 dni wcześniej niż zespół Williamsa.

Autor zdjęcia: Cadillac Communications

- Wiedzieliśmy o tym – powiedział Perez przed weekendem w Szanghaju. - Samochód był gotowy dawno temu, ale wciąż jest to jego podstawowa wersja. Wiedzieliśmy więc, że start będzie trudny.

- Problem leży szczególnie po stronie aerodynamicznej i brakuje nam sporo docisku, zwłaszcza w tylnej części samochodu – dodał Bottas. - Ale gdy zwiększymy docisk, to będzie jeszcze więcej do zrobienia.

Cadillac poprawił swój dyfuzor i wsporniki lusterek przed rundą w Chinach.

- Planowaliśmy poprawić coś przed każdym wyścigiem [zanim odwołano rundy na Bliskim Wschodzie], więc mamy nadzieję, że po nieplanowanej przerwie wiosennej nadrobimy więcej zaległości – dodał Bottas.

