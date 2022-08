Alpine wciąż ma nadzieję, że Oscar Piastri zajmie u nich miejsce zwolnione przez Fernando Alonso i wierzy, że ma ważny kontrakt w tym aspekcie z 21-latkiem.

We wtorek po południu zespół ogłosił, że Australijczyk będzie jeździł dla nich w 2023 roku. Jednak krótko po tym ich junior za pośrednictwem mediów społecznościowych zaprzeczył temu.

Według plotek płynących z padoku, tłem sprawy mogło być to, że Piastri i jego menadżer Mark Webber rozpoczęli negocjacje z McLarenem, gdy pojawiła się ewentualność wypożyczenia go do Williamsa.

Alpine grało w szachy w taki sposób, że jeśli uda im się przedłużyć kontrakt z Fernando Alonso, to wypożyczą Piastriego Williamsowi na kampanię 2023, a następnie ich protegowany zajmie miejsce dwukrotnego mistrza świata, od 2024 roku.

Piastriemu jednak nie spodobał się ten pomysł, nie chciał trafić do najsłabszej stajni w stawce, z tego powodu zainicjowano rozmowy z McLarenem.

Gdyby faktycznie doszło do zawarcia umowy, oznaczałoby to, że Daniel Ricciardo musiałby opuścić zespół z Woking i automatycznie pojawiłaby się przed nim możliwość powrotu do rodziny Renault, w której spędził sezon 2020.

Jednak wiele osób we francuskiej stajni wciąż ma żal do Ricciardo po tym, jak w niezbyt przyjemnych okolicznościach przeniósł się do McLarena. W szczególności tyczy się to szefa grupy Renault, którym jest Luca de Meo.

Motorsport.com zapytał Otmara Szafnauera, czy zainicjowano jakieś rozmowy o podpisaniu kontraktu z Ricciardo, ale szef zespołu powiedział, że priorytetem było znalezienie odpowiedniego kierowcy, będącego w stanie pomóc zespołowi w realizacji planu „100 wyścigów”, po którym to okresie chcą włączyć się do regularnej walki o zwycięstwa.

- Fernando przychodzi i odchodzi i myślę, że zdarza się to również innym kierowcom. Nie stanowi to żadnego problemu i po prostu musimy skupić się na znalezieniu zawodnika, który na pewno zostanie z nami przez kolejne 90 weekendów wyścigowych - powiedział Szafnauer. - Mamy kilka opcji, chcemy umieścić najlepszego możliwego kierowcę obok Estebana Ocona, abyśmy mogli iść naprzód i realizować nasze plany.

Powyższe słowa padły pośród wspomnianych spekulacji łączących Piastriego z McLarenem i jeszcze przed oświadczeniem ich juniora, że wcale nie podpisał z nimi kontraktu na starty w sezonie 2023.

Szafnauer porównał tę sytuację do tej zaistniałem w zespole BAR, gdy wydawało się że Jenson Button przejdzie z ich szeregów do Williamsa w 2005 roku.

- Jestem tu już bardzo długo i widziałem, jak zdarzają się takie rzeczy - przekazał. - Np. kiedy Jenson podpisał z umowę z Williamsem rozstając się niby z British American Racing Honda. Nie było jednak absolutnie żadnego problemu z uporządkowaniem tej sytuacji. Mimo to miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli iść tą drogą. Widziałem, jak kierowca zawarł wtedy nieważne prawnie porozumienie i ostatecznie musiał jeździć tam, gdzie został pierwotnie zakontraktowany. Button koniec końców nie trafił do Williamsa i wykonał świetną robotę w Hondzie.

