Po 10 wyścigach sezonu F1 2021, Norris zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji kierowców. Brytyjczyk z 113 punktami na koncie, ma pięć oczek przewagi nad Valtterim Bottasem z Mercedesa i dziewięć nad Sergio Perezem z Red Bull Racing.

Szef McLarena Andreas Seidl uważa, że na obecną pozycję Norrisa w dużym stopniu wpłynęły problemy kierowców z czołowych zespołów. Jednocześnie nie wyklucza szans Lando na utrzymanie trzeciego miejsca do końca sezonu.

- Trudno powiedzieć, czy jest to realistyczny cel, ponieważ samochody Red Bull Racing i Mercedesa są wyraźnie lepsze od naszego, a Valtteri i Sergio pokazali już dobre osiągi, wiemy, do czego są zdolni - powiedział Seidl. - Owszem mocne osiągi Lando i całego zespołu, a także dobre możliwości bolidu, pozwoliły nam zająć to trzecie miejsce. Zobaczmy, co możemy zrobić w drugiej części sezonu.

- Bądźmy jednak szczerzy, czasami coś poszło nie tak z Mercedesem i Red Bullem - dodał. - Nie jesteśmy w stanie ich pokonać, jeśli chodzi o samą szybkość. Nie zapominajmy też o silnych rywalach z Ferrari.

Lando Norris finiszował w pierwszej piątce w dziewięciu, z dziesięciu dotychczasowych wyścigów.