Reprezentant Haas F1 Team, wychowanek Akademii Ferrari, kontynuuje przygotowania do debiutanckiego sezonu w królowej sportów motorowych. Schumacher w czwartek jeździł na torze we Fiorano dwuletnim bolidem Ferrari. Testy kontynuowano w piątek rano.

Niemiec w czwartek zaliczył 50 okrążeń w SF71H. Wykonał również kilka próbnych startów. To była dla niego dobra okazja do nabrania tempa. Ostatni raz samochodem Formuły 1 jeździł w grudniu, podczas treningu przed Grand Prix Abu Zabi, już w ekipie Haas F1.

- Wreszcie znów wsiadłem do bolidu, bardzo mi tego brakowało - przyznał Schumacher. - Za mną zdecydowanie udany dzień na torze.

- Bez problemów zrealizowaliśmy cały zakładany program. Przydatne było zaliczenie tylu kilometrów za kierownicą samochodu F1, w świetle nadchodzącego sezonu, który rozpocznie się za około półtora miesiąca, od oficjalnych testów - kontynuował.

- SF71H to samochód z 2018 roku, ale pod względem prowadzenia i odczuć, jakie zapewnia kierowcy, jest bardzo podobny do obecnych bolidów. Dlatego to były doskonałe przygotowania do sezonu. Szansa na jazdę we Fiorano zawsze jest świetna, ponieważ tor jest techniczny i wymagający - zakończył.

W piątek za kierownicą SF71H ma okazję sprawdzić się również Callum Illott.

Galeria zdjęć z testów: