Po 2021 roku zespół Mercedesa, który w tym czasie był jedną z dwóch najsilniejszych ekip w stawce Formuły 1, zakończył współpracę z Valtterim Bottasem i zastąpił go George’em Russellem. Fin natomiast znalazł dla siebie miejsce w Alfie Romeo, która wówczas nie radziła sobie zbyt dobrze.

Sezon 2022, otwierający nową erę techniczną w królowej sportów motorowych, przyniósł duża zmianę w układzie stawki. Chociaż Mercedes jest szybszy od Alfy Romeo, Bottasowi udaje się regularnie toczyć pojedynki z zawodnikami swojej poprzedniej stajni. Na Imoli finiszował znacznie przed byłym kolegą zespołowym Lewisem Hamiltonem oraz w końcówce Grand Prix Emilii-Romanii atakował podążającego na czwartej pozycji Russella.

Po czwartej rundzie sezonu przyznał, że rywalizacja na ostatnich okrążeniach niedzielnego wyścigu na Autodromo Enzo e Dino Ferrari, była dla niego dość ważna.

- To była dobra zabawa - mówił o Grand Prix Emilii-Romanii. - Szczerze mówiąc, kiedy przeszliśmy na slicki, mogłem na każdym kółku podążać tempem kwalifikacyjnym, więc było całkiem fajnie. Szczególnie w połowie i pod koniec tego stintu mieliśmy naprawdę dobre osiągi i niezłą prędkość. Dopiero na ostatnich kilku okrążeniach, gdy zbliżyłem się do George'a, na mojej prawej tylnej oponie pojawiło się trochę ziarnienia, gdy potrzebowałem nieco lepszej trakcji. Nie udało mi się go dopaść, ale może następnym razem.

Pytany o walkę z Russellem i jak ważny był to dla niego pojedynek, odparł: - Starałem się o tym nie myśleć, ale Mercedes i George - to była moja motywacja przez cały wyścig. Cisnąłem na każdym okrążeniu i miałem nadzieję, że pod koniec będę miał szansę na zaatakowanie, ale nie powiodło się. Wcześniej straciłem około 10 sekund podczas pitstopu, więc gdyby nie to, na pewno ta rozgrywka potoczyłaby się inaczej.

- Naprawdę cieszę się, że tu trafiłem - mówił o swojej współpracy z Alfą Romeo. - Oczywiście mieliśmy lepsze tempo wyścigowe pod koniec tego grand prix. Natomiast nie wiem co stoi za problemami Mercedesa, nie mam wiedzy w temacie ich rozwiązań technicznych. Skupiam się na naszych rzeczach, rozwijaniu bolidu, z którym udało się poczynić postępy w ten weekend i mam nadzieję, że podobnie będzie również w kolejnych rundach.

Dopytywany, czy jest zdziwiony kłopotami swojej poprzedniej ekipy, która ma wiele trudności z bolidem W13, dodał: - Jak najbardziej, jest to zaskakujące. Nie spodziewałem się, że będzie im tak ciężko. Nadal zdobywają punkty, ale oczywiście mam nadzieję, że my zgromadzimy ich więcej.

Valtteri Bottas aktualnie jest ósmy w klasyfikacji kierowców. Alfa Romeo pośród konstruktorów plasuje się na piątej pozycji z dorobkiem 46 oczek. Trzeci Mercedes ma ich 77. Przedziela ich McLaren z 46 punktami na koncie.

Polecane video: