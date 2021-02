Szczególny dzień dla polskiego kibica

Po raz pierwszy w historii wydarzenie tego typu zawitało do Polski. Na scenie Teatru Wielkiego odsłonięto Alfę Romeo C41, pomalowaną w biało-czerwone barwy. Obecny był również Robert Kubica, który drugi rok z rzędu pełni w ekipie z Hinwil rolę rezerwowego.

- Szesnaście czy siedemnaście lat temu nikt by pewnie nie powiedział, że będziemy mieć Polaków w Formule 1, jednak stało się to - mówił Kubica w rozmowie z TVP Sport. - Jest to szczególny dzień, myślę, że nie tylko dla mnie, ale i dla każdego kibica motorsportu w Polsce. Pojawić się na mapie gospodarzy prezentacji zespołu F1 to coś szczególnego i wielkie brawa dla organizatorów - PKN Orlen. Dla nich to chyba też wyjątkowy dzień.

Pytany o przygotowania do sezonu, niewątpliwie naznaczone pandemią koronawirusa, polski kierowca odpowiedział:

- Jak wiadomo, znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Oczywiście, jako zespół i ja sam, jesteśmy mądrzejsi o te prawie dwanaście miesięcy trwania pandemii. Ekipy dostosowały się do panujących restrykcji. Jeśli chodzi o moje zadania, to - dbając o wspólne zdrowie - pracujemy na pełnych obrotach. Zima zawsze jest pracowita.

- Dla kierowców i personelu jeżdżącego na grand prix to czas regeneracji i ładowania baterii. Jednak to również najważniejsze chwile pracy dla ludzi, których nie widać w telewizji podczas wyścigów. To właśnie oni są autorami tego piękna [samochodu]. Są też autorami prędkości i wydajności bolidu. To ich wyścig, który w fabrykach trwa cały rok.

Kubica nadal będzie pełnił rolę kierowcy rezerwowego i rozwojowego w Alfa Romeo Racing Orlen. Niedawno ogłosił również, iż będzie się ścigał w European Le Mans Series w klasie LMP2. Pytanie o najbliższe plany 36-latek skomentował następująco:

- Można powiedzieć, że bojowe. Zaczęło sporo się dziać, na razie poza torem. Trwają przygotowania i jest sporo dopinania różnych szczegółów. Niedługo będę jednak na torze. Myślę, że w obu kategoriach będę miał szanse pojeździć, tak że będzie pracowity rok. Z jednej strony mam nadzieję, iż nie bardziej niż ubiegły, a z drugiej bardzo bym się cieszył. Pandemia daje się we znaki w kwestiach logistycznych, ale najbliższe tygodnie na pewno będą pracowite.

Liczba piątkowych treningów - w tym sezonie skróconych do 60 minut - w których zobaczymy Kubicę za kierownicą C41 nie jest w tej chwili znana. Rywalizacja ruszy pod koniec marca od Grand Prix Bahrajnu. Poprzedzi je sesja testowa, zaplanowana w dniach 12-14 marca.