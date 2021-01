Szczególny dzień dla Sainza

Sainz zastąpił w Maranello Sebastiana Vettela. Hiszpan nie otrzymał od FIA zgody na udział w grudniowym teście dla młodych kierowców w Abu Zabi, więc pierwsza okazja do jazdy bolidem Ferrari nadarzyła się w środę, w trakcie kilkudniowych testów, zorganizowanych przez Scuderię we Fiorano.

W SF71H z 2018 roku Sainz przejechał ponad 100 okrążeń. Poczynaniom 26-latka przyglądali się między innymi Charles Leclerc - zespołowy kolega - oraz ojciec Carlos Sainz senior, trzeci kierowca zakończonego niedawno Dakaru.

- Dzień, którego nigdy nie zapomnę - przyznał Sainz. - Budzik zadzwonił o świcie, ponieważ rano przed wyjazdem na tor mieliśmy kilka ważnych spotkań. Wyjątkową chwilą było ujrzenie Ferrari z numerem 55. Od razu chciałem wskoczyć do samochodu, a pierwsze okrążenie instalacyjne było ekscytujące.

- Następnie zabraliśmy się do pracy i jestem bardzo zadowolony z przebiegu dnia. Zaliczyliśmy cały program i mogłem zapoznać się ze wszystkim, co ważne: inżynierami, mechanikami, kierownicą i procedurami, które oczywiście są nieco inne niż w samochodzie, którym jeździłem do tej pory.

- To miłe, że mój ojciec był obecny w tak ważnym momencie kariery. Chciałbym podziękować Mattii [Binotto, szefowi zespołu], Laurentowi [Mekiesowi, dyrektorowi sportowemu] oraz wszystkim w Ferrari za tak ciepłe powitanie i pozytywny pierwszy dzień w samochodzie z 2018 roku. Jestem bardzo szczęśliwy i nie mógłbym sobie życzyć lepszego startu.

Sainz pojeździ jeszcze dzisiaj przed południem. Później przyjdzie kolej na Micka Schumachera i Calluma Ilotta.

Galeria - Carlos Sainz w Ferrari SF71H: