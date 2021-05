Verstappen nigdy wcześniej nie gościł na podium w Monako. Tym razem udało mu się stanąć na jego najwyższym stopniu podium.

Podsumowanie GP Monako: Verstappen liderem mistrzostw

- Oczywiście zwycięstwo w tym miejscu jest wyjątkowe, to dla mnie również pierwsze podium tutaj. Tak, to był niesamowity wyścig. Podczas tych wielu okrążeń, należy się bardzo skupić, ale tak naprawdę to świetna zabawa - powiedział Max Verstappen.

- Nigdy nie wiadomo co się tutaj wydarzy. Wszystko jednak sprowadziło się do dbania o opony i znalezienia dobrego okna na pit stop. Ponieważ inni zjechali wcześniej, mi było trochę łatwiej, chociaż i tak miałem wszystko pod kontrolą.

Holender po raz pierwszy w karierze został również liderem mistrzostw. W klasyfikacji sezonu ma 105 punktów na koncie, o cztery więcej od Lewisa Hamiltona.

- Zawsze chce się wygrać Grand Prix Monako. Odkąd byłem mały oglądałem ten wyścig, a teraz jestem dumny, że tu stoję. Spoglądając w przyszłość, sezon jest długi, ale oczywiście to dobry sposób na jego kontynuowanie - zakończył.

Drugi z kierowców Red Bull Racing - Sergio Perez, dotarł do mety wyścigu na czwartym miejscu.