Bottas przez pięć sezonów był współtwórcą sukcesów Mercedesa, gdzie jego partnerem był właśnie Hamilton. Fin pozostawał w cieniu utytułowanego Brytyjczyka, a jego samopoczucia nie poprawiała potrzeba corocznego przedłużania kontraktu.

Po sezonie 2021 Mercedes podziękował Bottasowi za współpracę i 33-latek przeniósł się do Alfy Romeo. Wielokrotnie powtarzał, że dobrze czuje się w roli lidera ekipy z Hinwil. Mniej sztywne reguły pozwoliły mu również na większy luz zarówno w padoku, jak i poza nim.

Przy okazji Grand Prix Australii Bottas pojawił się w padoku w koszulce na ramiączka, krótkich spodenkach i japonkach. Fin promuje również jeden z alkoholi. W ubiegłym roku zasłynął z kolei sprzedażą zdjęć przedstawiających go nago podczas kąpieli w jednym ze strumieni amerykańskiego stanu Colorado. Zebrane pieniądze przeznaczył na cele charytatywne.

- Myślę, że jako debiutant nie przyszedłbym do padoku w klapkach - przyznał Bottas. - Teraz jest łatwiej i nie traktuję siebie już z taką powagą. To zmienia się z czasem.

- Jako debiutant musisz w tym sporcie przejść przez cały system. Można powiedzieć, że praktycznie edukują cię w kwestii zachowania czy budowania swojej marki. Potem jednak nadchodzi moment, w którym wszyscy zdają sobie sprawę, jaki jesteś i trzeba się z tym pogodzić.

Pytany o swojego byłego zespołowego kolegę, Hamilton stwierdził: - Wspaniale. Właśnie widziałem go w klapkach i ze śladami opalenizny. Świetnie jest widzieć, jak „rozkwita”, dobrze czuje się sam ze sobą i wie, co chce robić.

- Myślę, że każdy z nas przechodzi taki proces odkrywania samego siebie. Trzeba dzielić życie i mieć miejsce również na szczęście. Sądzę, że dotyczy to każdego z nas tutaj obecnych. Wszyscy ciężko pracujemy, dużo podróżujemy, jesteśmy daleko od rodzin i przyjaciół. Wiemy, że tracimy wiele rzeczy.

- Trzeba zadać sobie pytanie, co robimy dla siebie i swojego zadowolenia. To bardzo ważne dla zdrowia psychicznego. Konieczne jest znalezienie sobie zajęcia, które sprawia radość, niezależnie czy to kurs języka obcego, gra na instrumencie muzycznym, czy piłka nożna.

- Fajnie, że on ma takie rzeczy. Życzę mu wszystkiego najlepszego.