Lando Norris przyznaje, że miałby trudności z dotarciem do mety Grand Prix Sao Paulo przez złe samopoczucie, z którym zmagał się przez cały weekend. Kierowca McLarena opuścił czwartkowe zajęcia na torze po zatruciu pokarmowym.

Później wziął udział w piątkowych kwalifikacjach, ale po sobotnim sprincie ponownie źle się poczuł. Dostał pozwolenie na start w niedzielnym wyścigu, ale po wycofaniu się przyznał, że w pewnym sensie miał „szczęście”, że problem z elektryką wykluczył go z wyścigu.

- Dotarłem do punktu, w którym zacząłem się fizycznie męczyć, ale potem mój wyścig się skończył. Przez dwa dni nic nie jadłem ani nie piłem. Schudłem prawie cztery kilogramy. Bardzo się męczyłem. Wszyscy myśleli, że po piątku wszystko było w porządku, ponieważ po prostu wykonałem dobrą robotę i byliśmy szybcy, ale było zupełnie inaczej. Muszę się zregenerować na następny weekend - opowiadał Lando Norris.

Zapytany, czy adrenalina w wyścigu mu pomogła, Lando powiedział - W niedzielę czułem się już trochę lepiej. Mogłem więcej zjeść i wypić przed wyścigiem, co jest najważniejsze w tak upalny dzień. Jestem pewien, że gdyby mój bolid nie uległ awarii i miałbym jechać do mety, to byłbym w dość kiepskiej kondycji. W pewnym sensie mam szczęście, że do tego nie doszło, ale oczywiście odpadnięcie z wyścigu jest bardzo pechowe - komentował kierowca McLarena.