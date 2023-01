Ferrari na swoim torze we Fiorano zorganizowało w tym tygodniu trzydniową sesję treningową, z wykorzystaniem bolidu SF21.

W czwartek za kierownicą samochodu w specyfikacji z sezonu 2021 zasiadał Charles Leclerc. Zdecydowanie lepsza pogoda niż w poprzednich dniach i suche warunki pozwoliły Monakijczykowi na pokonanie 123 okrążeń, czyli dystansu 366 kilometrów.

Robert Szwarcman i Carlos Sainz mieli do czynienia głównie z mokrym asfaltem. We wtorek rezerwowy stajni z Maranello korzystał wyłącznie z opon deszczowych. Natomiast Hiszpan w środę dopiero po południu zdołał sięgnąć po slicki.

Dla kierowców to zimowe przebudzenie było okazją do odzyskania rytmu i automatyzmu za kierownicą samochodu F1, a dla inżynierów i mechaników stanowiło przypomnienie wszystkich procedur, przed oficjalnymi testami przedsezonowymi, które odbędą się w lutym w Bahrajnie

We Fiorano w czwartek pojawił się nowy szef włoskiej stajni Frederic Vasseur, przyglądając się pracy swojej ekipy.

Leclerc, podobnie jak Sainz dzień wcześniej, w przerwie od swoich zajęć udał się do tłumnie zgromadzonych kibiców za ogrodzeniem obiektu. Rozdawał czapki zespołu, była też okazja do autografów i wspólnych zdjęć.

Leclerc podsumowując swoje zimowe przygotowania fizyczne, ale też i mentalne do nadchodzącej kampanii, przekazał niedawno: - Zdecydowanie bywają dni, kiedy nie jestem szczególnie zadowolony z treningu, ale tak bywa, to część gry. Ostatecznie wygrywanie jest tym, co mnie motywuje. Nie udało mi się w sezonie 2022, ale zamierzam dokonać tego w tym roku.

- Generalnie musimy być jak najlepiej przygotowani, a trening fizyczny jest tego częścią. Dobra kondycja, gdy zasiada się w kokpicie, jest konieczna i robimy wszystko co w naszej mocy, aby spisywać się jak najlepiej na torze - dodał wicemistrz sezonu 2022.

Leclerc doskonale zdaje sobie sprawę, że sama sprawność nie wystarczy. Należy być również silnym psychicznie, aby wytrzymać presję walki o mistrzostwo.

- Sądzę, że stałem się bardziej dojrzały. W każdym sezonie F1 uczysz się czegoś nowego, zmieniasz się jako kierowca. Są to małe kroki naprzód. Uczysz się i poprawiasz każdego dnia - zakończył.

Premiera nowego bolidu Ferrari na sezon F1 2023 zaplanowana jest na czternastego lutego. Odbędzie się w Maranello.

Zdjęcia z testów:

Charles Leclerc, Ferrari 1 / 8 Autor zdjęcia: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari 2 / 8 Autor zdjęcia: Ferrari Frédéric Vasseur, Ferrari 3 / 8 Autor zdjęcia: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari SF21 4 / 8 Autor zdjęcia: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari SF21 5 / 8 Autor zdjęcia: Ferrari Frédéric Vasseur, Ferrari 6 / 8 Autor zdjęcia: Ferrari Frédéric Vasseur, Ferrari 7 / 8 Autor zdjęcia: Ferrari Frédéric Vasseur, Ferrari 8 / 8 Autor zdjęcia: Ferrari