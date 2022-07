Chwilę po tym, jak doszło do awarii jednostki napędowej w F1-75 Carlosa Sainza, wyglądało na to, że nieszczęście Ferrari może być jeszcze bardziej spotęgowane, ponieważ lider wyścigu Charles Leclerc skarżył się, że pedał gazu w jego samochodzie nie działa prawidłowo.

Gdy Max Verstappen podążający na drugiej pozycji zmniejszył dystans do Monakijczyka, w garażu włoskiej ekipy oraz na ich pit wall pojawiły się ogromne nerwy.

Napięcie było już tak duże, że szef zespołu Mattia Binotto przyznał, że nie był w stanie śledzić przebiegu rywalizacji, nie spoglądał nawet na ekrany z pomiarem czasu.

- Szczerze mówiąc, nie wiem - odparł zapytany na antenie Sky Sports F1, co było nie tak z pedałem przepustnicy w aucie Leclerca. - Słyszałem o tym, sprawdzaliśmy dane, ale musimy poczekać z tym, aż wróci do nas samochód. Wówczas ustalimy czy doszło do usterki mechanicznej, czy pojawił się inny problem. Ja w tamtym momencie przestałem oglądać wyścig.

- Nawet nie patrzyłem na monitory z pomiarem czasu. Rozglądałem się tylko na boki - kontynuował.

Leclerc jednak zdołał utrzymać pierwsze miejsce i wygrał trzeci wyścig w sezonie 2022, pierwszy od czasu GP Australii.

Binotto wskazał, że wynik ma bardzo duże znaczenie dla morale jego stajni, ale w ich szeregach panuje też uczucie rozczarowania, bowiem gdyby nie awaria w bolidzie Sainza, mieliby szanse na dublet.

- Oczywiście bardzo się cieszę, bo to nasze drugie zwycięstwo z rzędu. Poprzednio wygraliśmy na Silverstone, a teraz tutaj. To było dla nas ważne aby się podnieść po kilku wyścigach, w których nie zdołaliśmy triumfować.

- Mamy potencjał i oczywiście cieszymy się z najwyższego stopnia podium, ale jesteśmy też trochę rozczarowani z powodu awarii w samochodzie Carlosa, bo ta niedziela mogła być dla nas jeszcze lepsza - zaznaczył.

Po komfortowym zwycięstwie Verstappena w sobotnim sprincie, spodziewano się, że Ferrari nie zdoła zagrozić formacji Red Bull Racing. Binotto pytany, skąd taka różnica w osiągach między sobotą a niedzielą wskazał, że opłaciła się strategia wywierania presji na obrońcy tytułu.

- Szczerze mówiąc trudno mi ocenić, co robią inni - powiedział Binotto. - Przyjrzeliśmy się danym ze sprintu i staraliśmy się znaleźć jak najlepszy balans w aspekcie właściwej pracy opon, aby odpowiednio nimi zarządzać. Kierowcy wykonali fantastyczną pracę, obaj. Radzili sobie bardzo dobrze. Wywierali presję na Maxa od początku wyścigu, co stanowiło najistotniejszą różnicę w porównaniu do sprintu.

- Zdecydowaliśmy, że najlepszą opcją będzie próba zmuszenia Maxa do szybkiej jazdy, co negatywnie oddziaływało na stan opon w jego samochodzie. Ta taktyka dobrze się sprawdziła - podsumował.