Japończyk dołączył do AlphaTauri w 2021 roku i rozpoczyna właśnie swój trzeci sezon w Formule 1. Po tym, jak do Alpine przeszedł Pierre Gasly - długoletni lider ekipy z Faenzy - szefostwo AlphaTauri chce, by Tsunoda wziął większą odpowiedzialność za wyniki i wyraźnie poprawił swoją formę.

- Nie powinien się rozbijać, ale używać swoich niezłych umiejętności, agresywnego stylu jazdy i talentu. Uwierzcie mi, Yuki jest bardzo utalentowanym kierowcą - przekonuje Tost.

- Musi po prostu wszystko zebrać w całość. To będzie jego trzeci sezon. Spodziewam się, że wiele nauczył się przez minione dwa lata. Nie można zapominać, że jest bardzo młody. Ciężko przepracował zimę, również pod względem mentalnym. Od obu swoich kierowców oczekuję udanych występów. A od Yukiego, by się nie rozbijał!

Tost przyznał, i podkreślano to już wielokrotnie, że Tsunoda musiał popracować przede wszystkim nad swoim temperamentem i wybuchami złości.

- Kiedy przyszedł do F1, był bardzo młody. I jeśli coś nie szło po jego myśli, pokazywał swoje emocje. Mówiłem mu, że to nie jest dobre. Odbiera to koncentrację i energię.

- Powinien bardziej skupić się na prowadzeniu samochodu, a nie krzykach przez radio, ponieważ i tak nikomu to nie pomaga. Jeśli coś poszło źle, można o tym powiedzieć później. Natomiast jeśli zdarzyło się to w samochodzie, trudno. To już czas przeszły. Ważniejsza jest koncentracja na tym, co się dzieje. Mam nadzieję, że on to zrozumiał.

Pytany czy to będzie decydujący o przyszłości rok dla młodego Japończyka, Tost odparł:

- Nie ująłbym tego w ten sposób. Musi jednak pokazać osiągi. To oczywiste. A jeśli będzie wykorzystywał wszystkie posiadane umiejętności, wyniki na pewno się pojawią. Jestem o tym przekonany.

Drugim kierowcą wspieranego przez PKN Orlen zespołu będzie Nyck de Vries. Holender, choć ma na koncie dopiero jeden wyścig na szczeblu F1, posiada spore doświadczenie z innych dyscyplin sportów motorowych oraz wiedzę techniczną, stąd w AlphaTauri liczą, że 28-latek z miejsca będzie prezentował dobrą formę.

Pytany, kto będzie liderem ekipy, Tost odparł:

- Nie mamy numeru jeden i dwa. Obaj kierowcy traktowani są tak samo. Pod względem spraw technicznych zobaczymy. Yuki ma większe doświadczenie w F1. Z kolei Nyck ma generalnie większe doświadczenie wyścigowe.

- Myślę, a przynajmniej mam nadzieję, że będą ze sobą ściśle współpracować, a my wyciągniemy z nich to, co najlepsze.