Stało się tak, ponieważ szefowie zespołów uznali Holendra za najlepszego kierowcę F1 2025, co oznacza, że ​​został pięciokrotnym mistrzem z rzędu w tej konkretnej klasyfikacji.

Nowo koronowany mistrz świata, Lando Norris, musiał zadowolić się drugim miejscem, a Lewis Hamilton wypadł z pierwszej dziesiątki.

Verstappen dokonał karkołomnego wyczynu, kiedy w drugiej połowie sezonu odrobił 104 punkty straty do lidera klasyfikacji generalnej kierowców i wygrywając decydujący o tytule wyścig w Abu Zabi, zapewnił sobie wicemistrzostwo świata, z zaledwie dwupunktową stratą do Norrisa.

Wysiłki kierowcy Red Bulla jednak nie uszły uwadze szefów zespołów. Na stronie internetowej Formuły 1 przeprowadzono tradycyjne, anonimowe głosowanie szefów zespołów na najlepszego kierowcę F1 2025.

Podczas głosowania obowiązuje taka sama punktacja, jak w mistrzostwach, co oznacza, że ​​pierwszy kierowca otrzymuje 25 punktów, a dziesiąty, jeden punkt.

Oscar Piastri, który przez większą część sezonu prowadził w klasyfikacji kierowców, zajął 3. miejsce w rankingu szefów zespołów, podobnie jak w końcowej klasyfikacji kierowców. Czwarte miejsce zapewnił sobie wyróżniający się George Russell z Mercedesa.

Największe starty ponieśli kierowcy Ferrari. Charles Leclerc spadł z trzeciego miejsca zajmowanego w 2024 roku na siódme, pomimo siedmiu miejsc na podium zdobytych w kłopotliwym Ferrari SF-25.

Z kolei Hamilton, który w 2024 roku zajął siódme miejsce, wypadł z pierwszej dziesiątki po wyjątkowo rozczarowującym debiutanckim sezonie w Ferrari.

Spośród licznej grupy debiutantów, najwyżej sklasyfikowany został Oliver Bearman (miejsce ósme).

W głosowaniu wzięli udział: Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Alan Permane (Racing Bulls), kadra kierownicza wyższego szczebla Astona Martina, Ayao Komatsu (Haas), Jonathan Wheatley (Sauber) i Steve Nielsen (Alpine).

Laurent Mekies z Red Bulla i Fred Vasseur z Ferrari nie znaleźli się w gronie głosujących.

Ranking kierowców według szefów zespołów:

1. Max Verstappen, Red Bull

2. Lando Norris, McLaren

3. Oscar Piastri, McLaren

4. George Russell, Mercedes

5. Fernando Alonso, Aston Martin

6. Carlos Sainz, Williams

7. Charles Leclerc, Ferrari

8. Oliver Bearman, Haas

9. Isack Hadjar, Racing Bulls

10. Nico Hulkenberg, Sauber