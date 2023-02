Roszady na stanowiskach szefów stajni F1 rozpoczęły się od odejścia Mattii Binotto z Ferrari pod koniec listopada, którego zastąpił Frederic Vasseur z Alfy Romeo.

Andreas Seidl opuścił McLarena i został dyrektorem generalnym Grupy Saubera. Andrea Stella przejął jego stanowisko w ekipie z Woking, a Alessandro Alunni Bravi został mianowany przedstawicielem Alfy Romeo, którą wystawia Sauber.

W styczniu dotychczasowy dyrektor ds. strategii w Mercedesie James Vowles zastąpił Josta Capito na czele Williamsa.

Powyższe transfery oznaczają, że Krack z Astona Martina jest teraz piątym najdłużej pracującym liderem swojego obecnego zespołu F1, mimo że dołączył do formacji z Silverstone dopiero w styczniu ubiegłego roku, tuż przed tym, jak jego poprzednik Otmar Szafnauer przeszedł do Alpine.

- Również byłem zaskoczony tym, jak te sprawy się potoczyły, szczególnie, że wszystko zadziało w bardzo, bardzo krótkim czasie - powiedział Krack, gdy skonfrontowano go z tą statystyką.

Obecnie zespoły Formuły 1 mają rozbudowane struktury przywódcze. Krack wskazuje, że funkcja szefa być może nie jest tak kluczowa jak kiedyś.

- To pokazuje, że rola dyrektora bywa może czasami nieco przeceniana, ponieważ jeśli możesz zmienić go tak szybko i nie odbija się to zbytnio na funkcjonowaniu ekipy, jest to wówczas wymowne - kontynuował.

- Wydaje się, że można dać tę pracę każdemu lub po prostu komuś z innej stajni. W każdym razie byłem naprawdę zaskoczony tym, jak szybko wszystko się potoczyło. Tego bym się nie spodziewał - dodał.

- Poza tym nie możemy zapominać, że zespoły F1 rozwinęły się w duże organizacje, w których właściciele nie są już głównodowodzącymi - wskazał. - Cały sport obiera inną drogę. Niektórzy wyznaczają inżynierów na te stanowiska, inni mają bardziej staromodne zasady. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy.

Niemiec twierdzi, że stabilność w zespole pozostaje nadal kluczowa, aby umożliwić szybki proces podejmowania decyzji.

- Myślę, że spójność i stabilność jest bardzo, bardzo istotna - wyjaśnił Krack. - Musisz mieć zaufanie do ludzi, nie możesz kłócić się ze wszystkimi, jeśli chcesz zmian, czy rozwijać firmę w innym kierunku. To wszystko nie są indywidualne decyzje. Są one podejmowane po zbiorowej dyskusji, co jest najlepszym rozwiązaniem.

Tymczasem Krack ma problem z przygotowaniami do sezonu 2023. Wczoraj ujawniono, że jeden z kierowców Astona Martina - Lance Stroll, doznał kontuzji w wypadku podczas treningu rowerowego i nie weźmie udziału w testach przedsezonowych.

Video: Aston Martin AMR23 - Shakedown na torze Silverstone