Szejkowie chcą własnej ekipy F1

Arabia Saudyjska wywołała ostatnio spore poruszenie, że narodowy organ inwestycyjny jest zainteresowany przejęciem Formuły 1, rzekomo wykładając dwadzieścia miliardów dolarów.

Prezes F1 - Stefano Domenicalli szybko zdementował powyższe spekulacje. Natomiast teraz pojawiły się informacje, że Saudyjczycy interesują się stworzeniem własnego zespołu wyścigowego.

- Nasze relacje z Formułą 1 rozwijały się pomyślnie przez ostatnie 40 lat - powiedział książę Khalid bin Sultan bin Abdullah Al-Faisal Al-Saud, szef saudyjskiej federacji sportów motorowych.

- To dziedzictwo najpierw doprowadziło nas do organizowania wyścigów i może pewnego dnia pozwoli na stworzenie własnego zespołu Formuły 1 - kontynuował.

- Chcielibyśmy również zobaczyć naszego własnego kierowcę w mistrzostwach, który mógłby rywalizować na najwyższym poziomie. Jesteśmy naprawdę pasjonatami sportów motorowych i chcemy odgrywać dużą rolę w przyszłości tej dyscypliny - dodał.

Arabia Saudyjska ma swoje grand prix od 2021 roku. Zawody odbywają się na torze ulicznym w Dżuddzie. Miało to być przedsięwzięcie tymczasowe na okres budowy zupełnie nowego kompleksu w Qiddiya. Jednak ze względu na szereg opóźnień Dżudda pozostanie w kalendarzu królowej sportów motorowych co najmniej do 2027 roku, a lokalizacja ta nabierze charakteru stałego obiektu wyścigowego. W przyszłości więc niewykluczone są dwie imprezy w tym kraju.

