F1 ma zadebiutować z następną generacją jednostek napędowych w 2026 roku, kładąc duży nacisk na wykorzystanie zrównoważonych paliw i większą moc elektryczną w dążeniu do poprawy zrównoważonego rozwoju, nie wpływając jednocześnie na spektakl na torze.

Od pewnego czasu trwają rozmowy zarówno z istniejącymi, jak i potencjalnymi nowymi producentami w sprawie przepisów, ale FIA ​​ujawniła w piątek, że sześć stron zakończyło rejestrację.

Obejmuje to Audi, które ogłosiło we wrześniu, że po raz pierwszy wejdzie do F1 w 2026 roku jako dostawca silników dla Saubera, oraz Red Bull Ford, którego partnerstwo również zostało ujawnione w piątek.

Chociaż obecne relacje Hondy z Red Bullem dobiegną końca w 2026 roku, japoński producent zapisał się również do cyklu, który trwa od 2026 do 2030 roku – pomimo braku przynależności do zespołu.

Oznacza to, że z dotychczasowymi dostawcami, zarejestrowanymi firmami są:

Alpine Racing

Audi

Ferrari

Honda Racing Corporation

Mercedes-AMG High Performance Powertrains Ltd.

Red Bull Ford

- Potwierdzenie, że od 2026 roku w Formule 1 będzie rywalizować sześciu producentów jednostek napędowych, świadczy o sile mistrzostw i solidnych przepisach technicznych, które zostały starannie opracowane przez FIA w ścisłej współpracy z Formułą 1 i producentami jednostek napędowych - powiedział prezydent FIA, Mohammed Ben Sulayem.

- Jednostka napędowa znajduje się w czołówce innowacji technologicznych, czyniąc przyszłość Formuły 1 bardziej zrównoważoną przy jednoczesnym utrzymaniu spektakularnych wyścigów. Jestem wdzięczny za zaufanie wiodących światowych producentów motoryzacyjnych, którego wyrazem jest ich zaangażowanie w Formułę 1 - dodał prezydent FIA.

Wzrost zainteresowania producentów następuje w czasie, gdy F1 przeżywa globalny boom, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, a inne strony są zainteresowane przyszłym wejściem.

General Motors ogłosiło plany nawiązania partnerstwa z Andretti Global na początku stycznia, ale ich początkowy plan – jeśli zostanie im przyznane miejsce w stawce – zakładałby współpracę z istniejącym producentem silników.

Porsche było również mocno zaangażowane w rozmowy z Red Bullem na temat możliwego partnerstwa, w ramach którego niemiecki producent zaprojektowałby własny silnik, ale negocjacje zostały zerwane latem.