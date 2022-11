Kierowca zespołu Alfa Romeo F1 Team Orlen, który w ostatniej chwili musiał odpuścić udział w RoC 2022, połączy siły z dwukrotnym mistrzem świata Formuły 1 - Miką Hakkinenem tworząc Team Finland w Pucharze Narodów. Weźmie też udział w rywalizacji indywidualnej w szwedzkim Pite Havsbad w dniach 28-29 stycznia przyszłego roku.

Fiński duet dołącza do potwierdzonych już uczestników, wśród których są Sebastian Vettel, Johan Kristoffersson, Jamie Chadwick oraz Petter i Oliver Solberg.

- Bardzo się cieszę, że w końcu będę mógł zadebiutować w Race Of Champions. Oglądałem to wydarzenie w telewizji przez wiele lat i byłem ostatnio tak blisko startu, ale musiałem wycofać się w ostatniej chwili - powiedział Valtteri Bottas. - Ciężko było patrzeć, jak wszyscy świetnie się bawią i szaleją swoimi samochodami po śniegu i lodzie w Szwecji. Cieszę się, że teraz dołączę do nich w Pite Havsbad w styczniu.

- Jestem również podekscytowany możliwością partnerowania Hakkinenowi w Team Finland w ramach ROC Nations Cup - dodał. - Na przestrzeni lat staliśmy się dobrymi znajomymi, a możliwość ścigania się u jego boku będzie wyjątkową gratką.

- Obaj braliśmy udział w Rajdzie Arktycznym kilka razy, więc mam nadzieję, że to pomoże nam pokonać naszych nordyckich sąsiadów i wszystkich innych uczestników. Potem znów będziemy musieli odłożyć na bok naszą przyjaźń i powalczymy ze sobą w indywidualnym Race Of Champions. Cokolwiek się stanie jestem pewien, że stworzymy wspaniałe widowisko.

Race of Champions przeniósł się do Szwecji na początku tego roku, wcześniej goszcząc w takich lokalizacjach jak Paryż, Londyn i Mexico City, a po sukcesie edycji 2022 zawody znów zostaną rozegrane na obiekcie w Pite Havsbad.

Pełny skład kierowców na Race of Champions 2023 zostanie ogłoszony w nadchodzących tygodniach.

