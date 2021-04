W Melbourne prace są w pełni. Przyspieszono je po tym, jak Grand Prix Australii zostało przełożone z marca na listopad.

Główna zmiana dotyczy sekcji zakrętów 9 i 10. Hamowanie i ciasny prawy zakręt zastały zastąpione szybkim łukiem wzdłuż jeziora. Tor zostanie również poszerzony w wielu miejscach, co sprzyjać ma bardziej zaciętej rywalizacji. Australian Grand Prix Corporation przedstawiło oficjalnie nowy układ.

Zakręt nr 1 zostanie poszerzony o 2,5 metra, natomiast „trójka” o 4 m. W szóstce będzie szerzej aż o 7,5 m, co spowoduje wzrost prędkości minimalnej z 149 km/h do 214 km/h. Wspomniana wcześniej modyfikacja sekcji 9-10, najprawdopodobniej przyczyni się do powstania na Lakeside Drive czwartej strefy DRS. Zakręt piętnasty zostanie poszerzony i przeprofilowany.

Według danych AGPC wprowadzone zmiany sprawią, że czas okrążenia kwalifikacyjnego spadnie o około 5 sekund i wyniesie w okolicach 1.15,8. Średnia prędkość osiągana w czasówce wzrośnie do 251 km/h (wzrost o 15 km/h). Prędkość maksymalna może sięgnąć 330 km/h. Prace w alei serwisowej już zakończono. Poszerzoną ja o 2 metry, co przyczyni się do zwiększenia limitu prędkości do 80 km/h.

Wszystkie modyfikacje konsultowano z niektórymi kierowcami, w tym z Danielem Ricciardo.

Galeria - prace na torze Albert Park:

Prace na torze Albert Park 1 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 1 modification 2 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 1 modification 3 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 4 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 5 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 6 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 7 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 8 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 9 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 10 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 11 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 12 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 13 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 14 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 15 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 16 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 17 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 18 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 19 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 20 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 21 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 22 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 23 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 24 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 25 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 26 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 27 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 28 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 13 modification 29 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 3 modification 30 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 3 modification 31 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 3 modification 32 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 6 modification 33 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 6 modification 34 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 6 modification 35 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 9 and 10 modification 36 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 9 and 10 modification 37 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 9 and 10 modification 38 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 9 and 10 modification 39 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 9 and 10 modification 40 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 9 and 10 modification 41 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 9 and 10 modification 42 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 9 and 10 modification 43 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 9 and 10 modification 44 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 9 and 10 modification 45 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 9 and 10 modification 46 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 9 and 10 modification 47 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 9 and 10 modification 48 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie Turn 9 and 10 modification 49 / 49 Autor zdjęcia: Dave Goudie