Tajemnice Ferrari

Film, który zaprezentowano w piątek, pozwala dostrzec modyfikację airboxa. Przez ostatnie kilka lat Ferrari korzystało z trapezoidalnego kształtu (obrazek z lewej strony) samego wlotu i całej konstrukcji roll-hoop. Jednak w ujawnionym wideo projekt jest bardziej owalny, nawiązujący do rozwiązań używanych w sezonach 2017 i 2018 (obrazek z prawej strony).

Ferrari SF1000 small winglet Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF70H airbox Photo by: Giorgio Piola

Powrót do poprzedniego kształtu jest prawdopodobnie próbą poszukiwania właściwej równowagi między chłodzeniem i aerodynamiką. Nastąpi zmiana rozkładu chłodnic i wlotów w sekcjach bocznych i wokół jednostki napędowej.

Podczas ostatnich kilku sezonów Ferrari chciało, by większość struktur chłodzących umieszczona była w sekcjach bocznych. W ubiegłym roku posunięto się nawet do ciasnego upakowania, nazwanego „układem kanapkowym” (zdjęcie poniżej). Uważa się, że to rozwiązanie sprawiło, iż SF1000 cechował się zbyt dużym oporem.

Ferrari mechanics at work on the grid Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

