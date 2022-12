Haas po kompletnie nieudanej kampanii 2021, podczas której nie zdobył żadnego punktu, liczył, że rewolucja techniczna zapowiedziana na 2022 rok pozwoli na odwrócenie złej passy.

Zanim jeszcze rozpoczęła się rywalizacja, w zespole doszło do małego trzęsienia ziemi. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę pożegnano się ze sponsorem tytularnym, firmą Uralkali oraz kierowcą Nikitą Mazepinem. Zastąpił go Kevin Magnussen.

Magnussen inaugurację w Bahrajnie ukończył na piątym miejscu, rozbudzając apetyty w zespole, sięgające walki w środku stawki. Jednak forma VF-22 i całej ekipy była bardzo nieregularna, od rywalizacji o punkty jednego weekendu po walkę o wyjście z Q1 w trakcie kolejnego.

Sam Steiner uznał sezon za prawdziwy rollercoaster. Choć po piątym miejscu Magnussena w Bahrajnie ostrożnie podchodził do szans Haasa, tak duże załamania formy były dla niego zaskoczeniem.

- Nie spodziewałem się takiego upadku po kilka wyścigach - powiedział Steiner w rozmowie z Motorsport.com. - Wydaje mi się, że w Australii mieliśmy gówniany wyścig. Nie spodziewałem się aż takiego spadku formy po dwóch weekendach, ale stało się. W takim wypadku wiesz, że musisz się podnieść. Zajęło nam to trochę czasu.

- Potem z kolei Silverstone i Austria były bardzo dobre. Trudno było cokolwiek przewidzieć.

Haas przez długi czas nie decydował się na wprowadzenie poprawek do samochodu, a mimo to był w stanie powalczyć z innymi ekipami. Aktualizacje pojawiły się dopiero w lipcu w postaci jednego dużego pakietu.

Jednak swoje najlepsze weekendy, jak te w Austrii i Wielkiej Brytanii, gdzie poza Magnussenem punktował również Mick Schumacher, Haas zaliczył jeszcze przed wprowadzeniem poprawek.

- Myślę, że pewną tajemnicą jest to, że w Austrii i Silverstone nie mieliśmy poprawek, a byliśmy szybcy. Później wprowadziliśmy poprawki i już nie byliśmy szybcy. A potem nagle ponownie byliśmy. To wszystko trochę zagadkowe.

- Nie powiedziałbym, że w 100 procentach wiemy o co chodzi. To kombinacja różnych rzeczy. Wydaje mi się, że po odsłonięciu samochodu mieliśmy trochę problemów z wydobyciem osiągów lub zyski były zbyt małe, by zmieniać bolid.