Nowy silnik zamontowany w W12 Hamiltona, przed GP Sao Paulo, zapewnił siedmiokrotnemu mistrzowi świata decydującą przewagę prędkości na prostych toru Interlagos, co było kluczem do bardzo ważnego zwycięstwa. W klasyfikacji sezonu 2021 pozwoliło mu to zbliżyć się do lidera - Maxa Verstappena, na czternaście punktów.

Ponieważ nowy silnik ma starczyć tylko na cztery wyścigi, Mercedes używa go w trybie dużej mocy, nie martwiąc się szczególnie o żywotność.

Zespół wierzy jednak, że przewaga nad rywalami z Red Bull Racing nie potrwa długo. Mercedes już tej jesieni narzekał na gwałtowny spadek mocy jednostki napędowej i nie ma wątpliwości, że i tym razem będzie podobnie.

- Wydajność każdego silnika stopniowo spada - powiedział Toto Wolff. - Oznacza to, że historia się powtórzy.

Jednocześnie Austriak zapewnił, że nie planują już wprowadzania kolejnych, nowych podzespołów jednostki napędowej w bolidzie Hamiltona: - To jest absolutnie pewne. Tego silnika będziemy używali do końca mistrzostw. Wciąż mamy pewne zagwozdki dotyczące niezawodności, ale mamy nadzieję znaleźć odpowiedzi i korzystać z niego do końca sezonu.

Główny inżynier wyścigowy Mercedesa - Andrew Shovlin przyznał, że wpływ nowego silnika w Brazylii był szczególnie znaczący.

- Z technicznego punktu widzenia wymiana nie była wymagana - wyjaśnił. - Nie spodziewaliśmy się awarii i teraz też tak myślimy. Oczywiście silniki te działają pod niewiarygodnymi obciążeniami i nigdy nie można brać niezawodności za pewnik.

- Wabikiem było też przyjęcie kary przy formacie ze sprintem, a dzięki zwycięstwu w sobotę można zmniejszyć deficyt w punktacji. Dotykowo na tym torze można wyprzedzać i odzyskiwać pozycje, co udowodniliśmy w ciągu tych dwóch dni.

- Co więcej, dokonaliśmy zmiany (silnika), ponieważ w Abu Zabi byłoby już za późno, a korzyści z tego mielibyśmy tylko w jednym wyścigu. Powodów stojących za naszą decyzją było wiele. Zawsze są argumenty za i przeciw, ale wynik pokazał, że wybraliśmy właściwy tor na takich ruch - zakończył.

