W Rosji najważniejszym wydarzeniem była kara dla Maxa Verstappena, przyznana za montaż czwartej w sezonie 2021 jednostki napędowej. Fakt, że Holender rozpoczynał wyścig z samego końca stawki, miał ogromny wpływ na ustawienia samochodów.

RB16B Verstappena wyposażony był w przednie i tylne skrzydło o niższej sile docisku, niż elementy w bolidzie Sergio Pereza. Lider RBR był bowiem skazany na pościg i wyprzedzanie wielu rywali.

Tylne skrzydło u Verstappena było mniejsze, a płyty boczne mniej skomplikowane, bez nacięć zmieniających wiry powietrza. Na górnym płacie umieszczono klapę Gurneya, poprawiającą balans samochodu.

Dostrzegalne były również subtelne różnice w przednich skrzydłach, dostosowujące je do tylnego elementu.

Red Bull RB16B - porównanie przednich skrzydeł

Eksperymenty Mercedesa

Mercedes rozpoczął piątkowy program, dając swoim kierowcom dwie różne konfiguracje aerodynamiczne. To częsty zabieg u mistrzów świata. Pozwala to ekipie zebrać więcej potrzebnych danych na temat właściwego kierunku na dalsze dni weekendu. Zwykle to Lewis Hamilton pozostaje przy mniejszym docisku.

Mercedes AMG F1 - porównanie tylnych skrzydeł Photo by: Giorgio Piola

W Soczi obaj kierowcy zdecydowali się na początku na tylne skrzydło o małej sile docisku. Następnie Bottas jako pierwszy wziął element generujący większy docisk. Oba Mercedesy zaliczyły z tym skrzydłem kwalifikacje i wyścig.

Z łatwością można zauważyć, że skrzydło o zwiększonej sile docisku (oznaczone jako Bottas) ma większe wcięcie w kształcie litery V, umieszczone pośrodku elementu. Płyty boczne są bardziej powcinane, by zmniejszyć generowany opór.

Mercedes W12 front wing comparison

Podczas FP1 Mercedes przetestował w samochodzie Hamiltona odmienioną wersję przedniego skrzydła. Górny płat różni się kształtem. Kropki pokazują, że wspomniany płat zniża się przed połączeniem z boczną częścią skrzydła. Zespół nie wykorzystał tego elementu w dalszej części weekendu, więc sądzić można, że to projekt z myślą o przyszłości.