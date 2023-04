Lewis Hamilton zakończył wyścig rozgrywany w Melbourne na drugim miejscu, co dało Mercedesowi pierwsze podium w tym roku.

Szef zespołu, Toto Wolff, uważa, że ​​dopasowanie australijskiego toru do bolidu W14 odegrało dużą rolę w osiągnięciu takiego wyniku. Podobny pogląd podzielał Hamilton, ale Russell się z tym nie zgodził.

- Myślę, że w Melbourne poszliśmy do przodu, zarówno w kwalifikacjach, jak i w tempie wyścigowym. Nie sądzę, aby nasze obecne tempo było wystarczające do zasadniczej poprawy, ale zdecydowanie wykorzystaliśmy w pełni to, co mieliśmy - powiedział Wolff.

- Dobrze widzieć, że walczymy z Ferrari i Astonem Martinem, ale teraz musimy utrzymać obecny poziom. Im więcej zespół dowie się o samochodzie i im więcej nowych części przygotuje, tym bardziej możemy walczyć z liderami - dodał szef Mercedesa.

Toto Wolff odniósł się również do kwestii, którą poruszano już kilkukrotnie, a mianowicie do ogromnych prędkości bolidów Red Bulla na prostych, z wykorzystaniem systemu DRS. Szef Mercedesa uważa, że jest to dowód na to, że każdy zespół może znaleźć podobne rozwiązanie.

- Red Bull ma wyraźną przewagę z systemem DRS na prostych, ale w naszym sporcie, jeśli ktoś ma samochód, który jest do tego zdolny, to każdy może taki zrobić. Musimy więc znaleźć sposób, aby nasz samochód był równie szybki - ocenił Wolff.

- Tył naszego samochodu nie jest wystarczająco wydajny, ale cechy australijskiego toru bardzo nam pomogły, więc wyglądaliśmy trochę lepiej niż powinniśmy. Wiemy, gdzie jesteśmy słabi, a gdzie jesteśmy dobrzy jako zespół. Ciężko pracujemy nad rozwiązaniem tych problemów - podsumował Wolff.