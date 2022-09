Verstappen odniósł przed swoją publicznością dziesiąte zwycięstwo w sezonie, ale podczas rywalizacji na Zandvoort były momenty, w których nie mógł być pewny triumfu.

Wszystko za sprawą formy i strategii Mercedesa. Obaj kierowcy: Lewis Hamilton oraz George Russell ruszyli do wyścigu na pośredniej mieszance. Prezentowali dobre tempo, które nie pogorszyło się znacząco nawet po zmianie na twarde opony.

W Red Bullu zdecydowano się na „klasyczne” rozwiązanie i dwa postoje. Oznaczało to, że gdyby nie wirtualny samochód bezpieczeństwa, Verstappen wyjechałby po drugiej zmianie za oboma Mercedesami.

- Zaskoczyło mnie, że byli tak szybcy na twardszych mieszankach - powiedział Verstappen. - Muszę powiedzieć, że te opony, C1 i C2, są bardzo „sztywne”. I po prostu w naszym przypadku nie „włączały się” tak dobrze, jak to miało miejsce u nich.

- To nam trochę skomplikowało sprawę. Kiedy jednak wróciliśmy do miękkich, mogliśmy odpowiedzieć. Natomiast tak... Spodziewałem się, że Mercedesy będą trochę wolniejsze. No i oczekiwałem, że Ferrari pojadą szybciej.

Strategiczne zamieszanie powstało nie tylko przy wirtualnej neutralizacji. Kolejne miało miejsce w końcowej fazie wyścigu, gdy awarii uległ silnik w Alfie Romeo Valtteriego Bottasa. Russell dojechał drugi, a Hamilton ostatecznie wypadł z trójki.

Verstappen przyznał, że zdał sobie sprawę z zagrożenia ze strony Mercedesa, gdy oba W13 dostały twarde opony, a uzyskiwane czasy pozostały konkurencyjne.

- Jak tylko zmienili na twarde, ciekawie było sprawdzić ich tempo, ponieważ ja tak naprawdę nie chciałem za bardzo jechać na tej mieszance. Kiedy powiedziano mi, jakie kręcą czasy, pomyślałem: „hmm, szybko”. Próbowałem trochę przycisnąć, ale nadal byli kilka dziesiątych szybsi.

- To zaskakujące, że udało im się sprawić, iż ta opona tu zadziałała. Oczywiście, wiedziałem, że z naszą strategią zbliżę się pod koniec wyścigu. Przewaga po wirtualnym samochodzie bezpieczeństwa wciąż była wystarczająco duża, ale trzeba przyznać, że w wyścigu byli szybcy.