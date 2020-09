Terminarz staje się problemem

Tegoroczny harmonogram Formuły 1 został zburzony przez pandemię koronawirusa. Rywalizacja ruszyła dopiero w lipcu, a ostateczny kształt kalendarza nie jest jeszcze znany. Aby nadrobić stracony czas i wciąż zmieścić około siedemnastu rund, wyścigi odbywają się seriami - trzy wyścigowe weekendy oraz jeden wolny. Tak w skrócie będzie wyglądał cały sezon 2020, przedłużony aż do połowy grudnia.

Przed zespołami największe wyzwanie logistyczne jakie kiedykolwiek miało miejsce w F1, a łatwo nie jest nawet dominującemu w ostatnich latach Mercedesowi.

- Wydaje mi się, że dla kierowców może to być trochę łatwiejsze, ponieważ mogą się regenerować między wyścigami - powiedział Wolff w rozmowie z serwisem Racer. - Z pewnością jest to jednak wyzwanie dla wszystkich, a głównie dla zespołu. Nie możemy wrócić do domu.

- Musimy pozostać daleko od miejsca zamieszkania i nie widujemy rodzin po trzy tygodnie. Zdarzyło się to już dwa razy.

- Nawet gdy kierownictwo i inżynierowie mogli wrócić do domu [przy okazji wyścigów na Silverstone], nie było dnia bez pracy. W poniedziałek rano wszyscy byliśmy już w biurze. Takie tempo przez trzy tygodnie zaczyna zbierać swoje żniwo. Widzę po sobie, że problem staje się istotny - podsumował Toto Wolff.