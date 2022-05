Pirelli przygotowuje już ogumienie na sezon 2023. Włoski dostawca ma według regulaminu 25 dni testowych (liczonych z uwzględnieniem liczby zespołów biorących udział w danych zajęciach), ale ze względu na napięty kalendarz wiadomo już, iż trzeba się będzie posiłkować również piątkowymi treningami w trakcie wyścigowych weekendów.

Dyskusje na temat testów rozgorzały, gdy podczas niedawnych jazd w Imoli spostrzeżono, że Ferrari wykorzystało w trakcie swojego dnia dwie wersje podłogi. Regulamin mówi, iż zmiana komponentów czy ustawień jest w trakcie testów zabroniona, choć od tej reguły istnieją wyjątki. Ponadto przepisy stanowią, iż wszystkie części użyte podczas zajęć musiały być wykorzystane wcześniej podczas oficjalnej sesji w trakcie wyścigowego weekendu lub w czasie przedsezonowych testów.

Niektóre zespoły uważały, że podłoga użyta w samochodzie, gdy za kierownicą siedział Carlos Sainz, była nowością i wezwały FIA do zbadania sprawy. Federacja zgłosiła się do Ferrari z prośbą o wyjaśnienia i ostatecznie okazało się, iż użyta podłoga nie jest nową częścią i była zamontowana w F1-75 podczas przedsezonowych testów. A zmiany w trakcie zajęć z Pirelli dokonano z powodu uszkodzenia wersji wykorzystywanej o poranku przez Charlesa Leclerca.

Horner mimo to zaapelował do FIA, by pilnie przyglądała się tegorocznym testom ogumienia.

- Ostatecznie, kontrola jest zadaniem FIA, ponieważ wykładnia przepisów dotyczących testów ogumienia nakazuje jazdę z ustaloną specyfikacją - powiedział Horner. - Jeśli musisz wymienić część, może być tylko starsza lub używana [w tym roku].

- Myślę, że podekscytowanie podłogą Ferrari powstało, gdy... Z pewnością były różnice między porankiem i popołudniem i wydawało się, że jeżdżą z nowymi częściami.

- FIA potwierdziła później, iż Ferrari stosowało tę podłogę podczas przedsezonowych testów i tym samym nie złamało regulaminu. I jak mówię, to do FIA należy kontrola i dołożenie staranności.

- Te samochody nadal są bardzo „niedojrzałe”, we wczesnej fazie rozwoju i na pewno nie chcielibyśmy, aby testy opon zmieniły się w rozwój aerodynamiki czy generalnych osiągów.

Red Bull Racing jest obecnie drugi w tabeli konstruktorów, a strata do prowadzącego Ferrari wynosi sześć punktów.