TikTok to platforma umożliwiająca wysyłanie krótkich filmików, formą zbliżonych do teledysków. Stworzyło ją chińskie przedsiębiorstwo ByteDance we wrześniu 2016 roku. W ostatnich latach aplikacja przeżywa gwałtowny wzrost popularności. Była ściągana już ponad dwa miliardy razy.

Aston Martin F1 Team poinformował w czwartek o nawiązaniu współpracy z TikTokiem. Medium zostało oficjalnym partnerem twórczym zespołu. Logo TikToka zadebiutuje na AMR21 w trakcie wyścigowego weekendu na Silverstone. Pojawi się na halo i zagłówku kierowcy.

Obaj partnerzy zapowiadają różne atrakcje dla śledzących kanał. Nie zabraknie wyzwań oznaczonych hashtagiem #CatchChallenge, sprawdzających m.in. czas reakcji użytkowników. Fani będą mieli również wgląd w kulisy pracy zespołu, dowiadując się wiele o zadaniach jego członków - od kierowców po inżynierów.