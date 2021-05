Russell zaliczył wczesny pit stop już podczas wyjazdu samochodu bezpieczeństwa i drugi na 28 okrążeniu. W końcowej fazie wyścigu utrzymywał się na dziesiątej pozycji tuż za Fernando Alonso, ale przez pogarszający się stan opon, ostatecznie finiszował jako czternasty.

Chwali jednak ryzykowną strategię swojej ekipy i był do tego bardzo zadowolony z prowadzenia się FW43B.

- Cieszę się, że rzuciliśmy kostką, zaryzykowaliśmy i zajęliśmy tę pozycję - powiedział Russell. - Kto wie, co by się stało, gdybym mógł zostawić Alonso w tyle, ale myślę, że ogólnie wykonaliśmy dobrą robotę.

- Po raz pierwszy w wyścigu samochód sprawował się tak dobrze, najlepiej, jak do tej pory. Jazda tym bolidem była dużo przyjemniejsza niż normalnie i pomogły nam spokojniejsze warunki. Jesteśmy teraz świadomi bestii, którą dysponujemy - kontynuował.

W tym roku samochód Williamsa ma zdecydowanie lepszą aerodynamikę, co zapewnia dobrą „siłę docisku”. Mają jednak sporo kłopotów w wietrznych warunkach.

Russell zgadza się, że korzystna dla nich pogoda w Barcelonie odegrała dużą rolę w osiągnięciu wysokiego tempa podczas wyścigu.

- Prędkość wiatru była mniejsza niż 10 km/h, a nagłe podmuchy były niewielkie, co pozwalało na równą jazdę. Wtedy kierowca radzi sobie lepiej - wyjaśnił.

- Myślę, że właśnie to sprawiało nam najwięcej problemów. Trudności, które mieliśmy wraz z Nicholasem, zostały podkreślone zwłaszcza w Portimao. Samochód był bardzo niestabilny, a kierowca traci wtedy całe zaufanie do bolidu. Ma to wówczas też negatywny wpływ na opony i generalnie wszystko się sypie.

- Natomiast kiedy samochód jest stabilny, można doprowadzać go do granic możliwość, zarządzać ogumieniem i generalnie wszystko zoptymalizować. Nie zrozumcie mnie jednak źle, jestem pewien, że wiele osób miało lepsze odczucia w swoich bolidach, ale my robimy szczególnie większy postęp, gdy warunki są dla nas sprzyjające - zakończył.

George Russell, Williams FW43B, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41