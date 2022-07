Monakijczyk prowadził w wyścigu, ale marzenia o czwartym w tym sezonie zwycięstwie prysły w trakcie osiemnastego okrążenia.

Leclerc stracił kontrolę nad samochodem w zakręcie numer 11 i uderzył w barierę z opon. Gdy kamery pokazały próbujące wydostać się z pułapki Ferrari, usłyszano radiowy komunikat, w którym wściekły kierowca krzyczy: „Nie mogę dodać gazu!”.

Biorąc pod uwagę, że dwa tygodnie temu w Austrii właśnie problem z pedałem gazu spowolnił jadącego po zwycięstwo Leclerca, wielu obserwatorów sądziło, iż przyczyną wypadku była właśnie wadliwie działająca przepustnica. Teorie podsycone zostały dodatkowo, kiedy w przekazie telewizyjnym pojawił się Pierre Wache - dyrektor techniczny Red Bull Racing - tłumaczący Maxowi Verstappenowi, że u rywala zawiniła przepustnica.

Jednak szef zespołu Ferrari - Mattia Binotto wyjaśnił, że komunikat Leclerca dotyczący gazu związany był z próbą wydostania się z bariery i nie miał nic wspólnego z przyczyną samej kraksy.

- Po pierwsze, nie było żadnego problemu z przepustnicą. To nie miało nic wspólnego z Austrią - powiedział Binotto. - To, co się wydarzyło, to po prostu błąd Charlesa, który mógł się przytrafić i nie zmieni tego, jak fantastycznym jest kierowcą. Jednak był to jego błąd.

- To, co słyszeliście przez radio dotyczyło próby wyjechania z bariery. Jest taki sposób, nie wchodząc w szczegóły, i po prostu próbował dodać gazu, ale nie czuł odpowiedniego momentu obrotowego silnika. Nic się nie działo.

Po dwunastu wyścigach sezonu 2022 strata Leclerca do Verstappena wynosi już 63 punkty.