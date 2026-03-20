To jeszcze nie koniec
David Coulthard uważa, że podium Lewisa Hamiltona w Grand Prix Chin dowodzi, że kierowca Ferrari nie zamierza jeszcze kończyć kariery w F1.
Lewis Hamilton, Ferrari
Autor zdjęcia: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images
Siedmiokrotny mistrz zapewnił sobie pierwsze podium w Ferrari od czasu dołączenia do zespołu w 2025 roku.
Po trudnym początku współpracy z Ferrari, związanym z adaptacją do nowego zespołu, zaczęły krążyć plotki, że 41-letni kierowca może zakończyć karierę pod koniec sezonu 2026. Coulthard uważa jednak, że jego sukces w Grand Prix Chin powinien położyć kres tym spekulacjom.
- Nie sądzę, żeby chciał odejść. Umysł sportowca, a konkretnie kierowcy wyścigowego, koncentruje się na tu i teraz – wyjaśnił Coulthard w podcaście Up To Speed, zapytany, czy jego zdaniem Hamilton mógł żałować decyzji o przejściu z Mercedesa do Ferrari.
- Może zastanawiać się nad podjętymi decyzjami, kiedy jego kariera się skończy, ale teraz jest jak chomik w kołowrotku. Jest częścią tego wszystkiego i to była wielka wiadomość, kiedy podpisał kontrakt z Ferrari.
- Ubiegły rok był niezwykle rozczarowujący i wszyscy myśleliśmy, czy chce zakończyć karierę. Trzeba mu jednak oddać, że pokazał nam, że jeszcze jest w grze.
- Myślę, że odchodząc do Ferrari, ułatwił życie Mercedesowi. Toto trudno byłoby mu w końcu powiedzieć: „Lewis, musimy iść naprzód i potrzebujemy nowego pokolenia”. Ale jeśli w tym roku będzie zajmował miejsca na podium, a nawet zacznie wygrywać, to znowu będzie myślał o kolejnym mistrzostwie.
Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes
Autor zdjęcia: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Hamilton nabrał pewności siebie przed nowym sezonem, podkreślając, że ciężko pracował, aby odzyskać radość i oczyścić umysł po debiutanckim roku w Ferrari. Po Grand Prix Chin stwierdził, że był to jeden z najprzyjemniejszych wyścigów, w jakich wziął udział od lat.
- To była walka od startu do mety, ale też jeden z najprzyjemniejszych wyścigów, jakie miałem od lat. Uwielbiam walczyć z Charlesem – motywujemy się nawzajem do bycia lepszymi i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zdobyć punkty dla zespołu. Kibice byli niesamowici, nie dalibyśmy rady bez ich energii. Wielkie brawa dla zespołu i ogromne gratulacje dla Mercedesa i Kimiego. Oby tak dalej – dodał.
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze