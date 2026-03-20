Siedmiokrotny mistrz zapewnił sobie pierwsze podium w Ferrari od czasu dołączenia do zespołu w 2025 roku.

Po trudnym początku współpracy z Ferrari, związanym z adaptacją do nowego zespołu, zaczęły krążyć plotki, że 41-letni kierowca może zakończyć karierę pod koniec sezonu 2026. Coulthard uważa jednak, że ​​jego sukces w Grand Prix Chin powinien położyć kres tym spekulacjom.

- Nie sądzę, żeby chciał odejść. Umysł sportowca, a konkretnie kierowcy wyścigowego, koncentruje się na tu i teraz – wyjaśnił Coulthard w podcaście Up To Speed, zapytany, czy jego zdaniem Hamilton mógł żałować decyzji o przejściu z Mercedesa do Ferrari.

- Może zastanawiać się nad podjętymi decyzjami, kiedy jego kariera się skończy, ale teraz jest jak chomik w kołowrotku. Jest częścią tego wszystkiego i to była wielka wiadomość, kiedy podpisał kontrakt z Ferrari.

- Ubiegły rok był niezwykle rozczarowujący i wszyscy myśleliśmy, czy chce zakończyć karierę. Trzeba mu jednak oddać, że pokazał nam, że jeszcze jest w grze.

- Myślę, że odchodząc do Ferrari, ułatwił życie Mercedesowi. Toto trudno byłoby mu w końcu powiedzieć: „Lewis, musimy iść naprzód i potrzebujemy nowego pokolenia”. Ale jeśli w tym roku będzie zajmował miejsca na podium, a nawet zacznie wygrywać, to znowu będzie myślał o kolejnym mistrzostwie.

Hamilton nabrał pewności siebie przed nowym sezonem, podkreślając, że ciężko pracował, aby odzyskać radość i oczyścić umysł po debiutanckim roku w Ferrari. Po Grand Prix Chin stwierdził, że był to jeden z najprzyjemniejszych wyścigów, w jakich wziął udział od lat.

- To była walka od startu do mety, ale też jeden z najprzyjemniejszych wyścigów, jakie miałem od lat. Uwielbiam walczyć z Charlesem – motywujemy się nawzajem do bycia lepszymi i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zdobyć punkty dla zespołu. Kibice byli niesamowici, nie dalibyśmy rady bez ich energii. Wielkie brawa dla zespołu i ogromne gratulacje dla Mercedesa i Kimiego. Oby tak dalej – dodał.