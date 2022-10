Zarówno Charles Leclerc, jak i jego partner Carlos Sainz mieli problemy z mocą jednostki napędowej w ich bolidach, na torze położonym na wysokości 2250 m n.p.m. Niektórzy podejrzewają, że Ferrari ograniczyło wydajność w poszukiwaniu niezawodności.

Wcześniej w tym roku Sainz doznał awarii silnika podczas wyścigu na Red Bull Ringu, na obiekcie, którego położenie wysoko w górach też sprawia kłopoty. Natomiast nieukończenie zawodów w Meksyku postawiłoby włoską stajnię w trudnym położeniu, w kontekście walki o drugie miejsce w klasyfikacji konstruktorów.

W czasówce na Autodromo Hermanos Rodriguez Leclerc ucierpiał jeszcze bardziej niż partner, gdyż w trakcie ostatniego przejazdu w Q3, w jego bolidzie wystąpiły problemy z DRS-em na tylnej prostej, przez co zajął dopiero siódme miejsce.

Weekend Leclerca zaczął psuć się już od drugiego treningu, kiedy zaliczył mocną kraksę, w efekcie której ucierpiała skrzynia biegów w F1-75.

- Działo się coś dziwnego i złego z silnikiem - powiedział Leclerc dla motorsport com. podsumowując kwalifikacje. - Traciłem sporo czasu na prostych w porównaniu do trzeciego treningu. Nie mam tu na myśli odniesienia do Red Bull Racing, czy Mercedesa, bo tego akurat byliśmy świadomi od pierwszego dnia.

- W każdym razie stało się coś dziwnego. Silnik, przy wysokich prędkościach, nie reagował odpowiednio na pedał gazu - kontynuował. - Mam nadzieję, że uporamy się z tym problemem na niedzielny wyścig. W przeciwnym razie czekają nas niezwykle trudne zawody, w kontekście utrzymania regularności.

Podsumowanie kwalifikacji do GP Meksyku: Verstappen z Pole Position w Meksyku

Oba Ferrari zachowywały się dość zdradliwie w szybkich zakrętach na meksykańskim torze, szczególnie w kwalifikacjach.

- Szczerze powiedziawszy ciężko skomentować kwestię balansu, ponieważ był bardzo niespójny podczas szybkiej jazdy, do tego silnik nie funkcjonował tak, jak bym sobie tego życzył - przekazał.

- Takie trudności pojawiały się od pierwszej sesji treningowej - wskazał 25-latek. - Kiedy silnik zareagował odpowiednio, wszystko szło dobrze. Niestety nie zawsze tak było. Za mną zdecydowanie najtrudniejsza sesja kwalifikacyjna w sezonie.

- Do tego samochód zachowywał się dość zdradliwie na krawężnikach. Również na nierównościach działy się niespodziewane rzeczy - dodał.

Podczas gdy Sainz czuje, że będą o wiele mocniejsi w niedzielę, Leclerc nie jest już takim optymistą.

- Jeśli nadal będę miał te same problemy, wyścig będzie koszmarem. Liczę więc, że zespół to naprawi - podsumował.

