Zgodnie z oczekiwaniami to Red Bull Racing wyjechał z Bahrajnu w najlepszych humorach. Dobre tempo podkreślone zostało dubletem i sporą przewagą nad rywalami. Według wielu obserwatorów ekipa z Milton Keynes nie powinna mieć trudności z obroną mistrzowskich laurów.

Button, który wystąpi w trzech rundach NASCAR Cup Series, w pierwszej kolejności przyznał, że inauguracja w Sakhir była świetnym widowiskiem.

- Wyglądało to na stosunkowo łatwy wyścig, zwłaszcza dla Maxa - powiedział Button. - Jednak pomijając to, kto wygrał, był to wspaniały wyścig. Max miał za łatwo, to prawda. Ale ogólnie był to świetny wyścig.

- Kocham akcję, a jej było bardzo dużo. Oglądanie walki wielokrotnych mistrzów świata, Lewisa i Fernando, było wyjątkowe.

Mistrz świata z 2009 roku przestrzega przed wyciąganiem przedwczesnych wniosków, zauważając, że tor w Bahrajnie zwykle może nieco przekłamywać obraz sytuacji.

- Wiem, że wielu kierowców mówiło, że będą to łatwe mistrzostwa dla Red Bulla i Maxa. Jak można tak twierdzić? Testowaliśmy dopiero na jednym torze i ścigaliśmy się dopiero na jednym torze.

- Wszyscy wiemy, że Bahrajn jest bardzo specyficzny pod względem tego, jak pracują tam samochody. Są mocne hamowania, trakcja, brakuje bardzo szybkich zakrętów. Trudno powiedzieć, myślę, że więcej zrozumiemy po Arabii Saudyjskiej. Tam tor jest płynniejszy. No i wiele powiedzą europejskie wyścigi.

- Nie będzie to więc spacerek dla Red Bulla i Maxa. Początek sezonu mają świetny i odmienny od zeszłorocznego. Jednak pomimo to, uważam, że czeka nas bardzo zacięta walka. Nie sądzę, by był to łatwy triumf Red Bulla i Maxa.

- Podobał mi się pierwszy wyścig. Było przepełniony akcją i tego szukam. Świetne ściganie, świetna walka. Rywalizacja dwóch wielkich kierowców, jak Lewis i Fernando, była wyjątkowa.