To tylko pozory?

Kontrowersyjne wywiady Hamiltona nie odzwierciedlają jego charakteru, twierdzi Fred Vasseur.

Piotr Furman Ed Hardy
Opublikowano:
Lewis Hamilton, Ferrari, Frederic Vasseur, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari, Frederic Vasseur, Ferrari

Autor zdjęcia: Ferrari

Pomimo kilku bardzo negatywnych wystąpień medialnych podczas sezonu F1 2025, Hamilton jest znacznie bardziej pozytywnie nastawiony do zespołu Ferrari, twierdzi jego szef.

Siedmiokrotny mistrz świata ma za sobą prawdopodobnie swój najgorszy sezon. W tym roku Brytyjczyk po raz pierwszy w karierze nie stanął na podium Grand Prix i zajął szóste miejsce w mistrzostwach, tracąc 86 punktów do zespołowego kolegi, Charlesa Leclerca.

Hamilton z pewnością liczył na więcej w swoim debiutanckim sezonie w Ferrari, więc nie dziwi fakt, że upust jego frustracji znajdował miejsce podczas jego licznych wypowiedzi w mediach.

Czytaj również:

Ale Vasseur uważa, że ​​to tylko przykrywka i twierdzi, że Hamilton jest zupełnie inny za kulisami, a szef zespołu woli, żeby tak było, ponieważ Ferrari w dalszym ciągu walczy o swój pierwszy tytuł mistrza świata od 2008 roku.

- Kiedy kierowca nie wychodzi z Q1, jest bardzo zły na siebie i na zespół – powiedział Vasseur, nawiązując do sytuacji, gdy Hamilton został pierwszym pełnoetatowym kierowcą Ferrari, który trzykrotnie z rzędu odpadał w Q1.

- Nie jestem pewien, czy w takiej sytuacji dziennikarze woleliby, żeby kierowca im powiedział, że wszystko jest w porządku lub podobne bzdury.

- W pełni szanuję stanowisko kierowców, gdy mają takie podejście. Najważniejsze dla mnie jest jednak to, żeby kierowca współpracował z zespołem.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Autor zdjęcia: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

- O wiele lepiej jest mieć kogoś, kto rozmawia z inżynierami i próbuje znaleźć rozwiązania. Lewis ma takie podejście, nawet w trudnych chwilach pod koniec sezonu i to wnosi pozytywną energię do zespołu.

- Szczerze mówiąc, jestem w takiej samej sytuacji jak wy wszyscy, kiedy mnie atakujecie, a ja jestem po ciężkim wyścigu i macie mnóstwo pytań. Czasami nie chcę poświęcać zbyt wiele czasu na odpowiadanie na nie.

Vasseur jest szczególnie wyrozumiały dla Hamiltona, biorąc pod uwagę jego sytuację, po tym jak po 12 sezonach podjął decyzję o odejściu z Mercedesa.

- To z pewnością było trudne dla Lewisa – dodał 57-latek, którego zespół spadł z drugiego na czwarte miejsce w klasyfikacji konstruktorów po rozczarowującym sezonie.

Czytaj również:

Piotr Furman
Lewis Hamilton
Filtry