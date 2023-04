Todt nie zmieniłby niczego w Abu Zabi Były prezydent FIA, Jean Todt, mówi, że nie do niego należy podejmowanie decyzji dotyczących GP Abu Zabi 2021, więc nawet jeśli można by było cofnąć czas, to on niczego by nie zmienił.

Autor: Oktawian Sadlak Jean Todt, który był szefem zespołu Ferrari w jednym z najlepszych okresów Scuderii w jej historii, pełnił także funkcję prezesa FIA w latach 2009-2021. Ostatnim wyścigiem Francuza po dwunastu latach na tym stanowisku był chaotyczny wyścig o Grand Prix Abu Zabi 2021, w końcówce którego zapadły kontrowersyjne decyzje dotyczące wyprzedzania samochodu bezpieczeństwa wyłącznie przez niektóre z dublowanych samochodów. Michael Masi, ówczesny dyrektor wyścigu, podjął decyzję, która umożliwiła Maxowi Verstappenowi wyprzedzenie Lewisa Hamiltona na ostatnim okrążeniu zmagań, dzięki czemu Holender sięgnął po swój pierwszy mistrzowski tytuł. Czytaj również: Ferrari odwołuje się od kary Sainza Zapytany, czy zachowałby się inaczej, gdyby mógł wrócić do tamtego wyścigu, Jean Todt odpowiedział, że to nie on jest zaangażowany w decyzje sportowe. Zdaniem Todta, zadania prezesów FIA są dość podobne do zadań prezesa FIFA, Gianniego Infantino. - Nic nie zrobiłem. Decyzja w tej sprawie nie należy do prezydenta FIA. Sędziowie powinni być niezależni. Czy kiedykolwiek słyszałeś, jak [Gianni] Infantino mówi: "Tu był rzut karny, a tutaj nie"? - powiedział Todt w rozmowie z włoskim dziennikiem Corriere Della Sera. Czytaj również: Wolff w gronie miliarderów - W filmie dokumentalnym [La méthode, o postaci Jeana Todta] widać, że oglądałem ten wyścig w domu. [Christian] Horner i [Toto] Wolff kontaktowali się ze mną podczas wyścigu, a ja powiedziałem im, że nie mogę ingerować. To odpowiedzialność sędziów i dyrektora wyścigu - stwierdził Francuz.