Brytyjska firma Apex Circuit Design stworzyła to o długości 3,36 mil w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara - który wije się wokół Hard Rock Stadium w Miami Gardens - oczekiwany czas okrążenia to 1:35.00, a średnia prędkość ma wynosić 135 mil na godzinę.

Według twórców obiektów są co najmniej trzy komfortowe punkty wyprzedzania, jednym z nich ma być prosta przed nawrotem do zakrętu 17.

Miami GP track Photo by: Miami GP

- Wyścigi są częścią naszej filozofii. Jako firma chcemy spełnić wymagania, które stoją przed zespołami Formuły 1 - powiedział inżynier projektu Apex, Charles Metcalfe.

- Skupiliśmy się na dynamicznych sekwencjach zakrętów, aby osiągnąć zamierzony efekt, wykonujemy dużo testów na symulatorach.

- Osiągi przy wyjściu z zakrętu 8. mają kluczowe znaczenie dla czasu okrążenie, po czym następują dwa wolniejsze zakręty.

Apex chciało, aby tor był wymagający dla zespołów pod względem konfiguracji bolidu, dodając sekcje, gdzie prędkość będzie niższa.

Miami GP track Photo by: Miami GP

- W sektorze trzecim, pod wiaduktami Turnpike mamy sekcje wolnych zakrętów, jest to bardzo wymagający fragment toru. Możemy się spodziewać, że zespoły będą chciały uzyskać jak największy docisk, ale mamy też kilka prostych, gdzie można zdecydować się na agresywniejsze ustawienia.

- Z pewnością będzie trzeba pójść na kompromis, aby uzyskać optymalną prędkość na prostych oraz odpowiednią przyczepność w zakrętach. Wierzymy, że taka mieszanka sprawi, że wyścigi tutaj będą ekscytujące - podsumował inżynier.