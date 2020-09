Toskańskie dramaty

Dwanaście samochodów dojechało do mety. Lewis Hamilton odniósł 90 zwycięstwo w karierze - szóste w sezonie. Valtteri Bottas finiszował jako drugi ze stratą 4,8 sekundy. Alex Albon w 30 starcie wywalczył pierwsze podium.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Sergio Perez, Racing Point RP20, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, and the rest of the field for the restart

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images